Pop Puglia Basilicata: ok Bankitalia ad acquisto azioni proprie per 500mila euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mar - La Banca d'Italia ha autorizzato Banca Popolare di Puglia e Basilicata a riacquistare azioni proprie, per il periodo di un anno e per importo complessivo pari a 500mila euro, ai fini della prosecuzione dell'attivita' di sostegno alla liquidita' delle azioni sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Vorvel Sim, per il tramite dell'intermediario Equita Sim. Lo indica l'istituto in una nota, aggiungendo che di aver comunicato a Equita Sim un incremento della provvista per l'attivita' di sostegno alla liquidita' delle azioni, pari a 300mila euro, che si aggiunge a quella pari a 90mila euro, utilizzata per 4.105 euro e gia' messa a disposizione del medesimo in data 02 gennaio 2025. In questo quadro, alla data odierna, tenuto conto anche degli acquisti di azioni effettuati in occasione dell'ultima asta del Sistema Multilaterale (07 marzo 2025), le disponibilita' presenti, quindi, sul conto utilizzato da Equita Sim per l'attivita' in parola ammontano a 385.895 euro.

