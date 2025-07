Pop. Etruria: Cassazione accoglie ricorso Consob, nuovo processo per vertici

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 lug - Con quattro sentenze fotocopia depositate oggi (nn. 18334, 1833518337, 18338), la Cassazione rinvia alla Corte di appello di Firenze, per un nuovo giudizio, i vertici della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio (BPEL, finita in risoluzione nel 2015) sanzionati dalla Consob (con delibera del luglio 2017) per aver violato le regole del Tuf in materia Opa di strumenti finanziari (emessi tra il 2012 e il 2013), in particolare per omissioni nel Prospetto informativo (la banca e' stata poi posta in risoluzione nel 2015).

Ribaltata dunque la sentenza del giudice di secondo grado che aveva annullato la delibera Consob affermando le tardivita' della contestazione, perche' giunta oltre centottanta giorni dall'accertamento. Le 'multe' erano state comminare a Luca Bronchi, in qualita' di D.g. (70mila euro); a Giovan Battista Cirianni e Luigi Bonollo, consiglieri d'amministrazione (40mila euro) e a Giuseppe Fornasari, presidente del Consiglio d'amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (70mila euro). La II Sezione civile spiega che 'il termine dei 180 giorni previsti per la contestazione dell'addebito, non coincide con il momento di acquisizione del fatto nella sua materialita' da parte dell'autorita' che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorita' ha completato l'attivita' intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione'. In altri termini, 'la pura 'costatazione' dei fatti nella loro materialita' non coincide necessariamente con l''accertamento': nell'attivita' di regolazione'.

Fmg

(RADIOCOR) 07-07-25 18:07:35 (0584)AVV 5 NNNN