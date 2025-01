Ponte Stretto: Salini (Webuild), si puo' fare senza rischi e in legalita'

Pronto Piano per emergenza idrica in Sicilia in 2 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 gen - 'La scelta di realizzare o no il Ponte sullo Stretto di Messina e' politica e non tecnica, quello che possiamo affermare e' che come Gruppo con la filiera abbiamo tutte le competenze tecniche e le tecnologie per realizzarlo bene, senza rischi, e nel massimo rispetto della legalita', come dimostriamo ogni giorno in Italia e nel mondo progettando, realizzando e consegnando opere complesse'. E' quanto ha dichiarato Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, ospite del programma 'ReStart' su Rai 3. 'Questo progetto - ha aggiunto - si inserisce in un piano di investimenti infrastrutturali molto piu' ampio portato avanti dal Governo Meloni e dal ministro Salvini. Realizzare quest'opera significa dare ai 5 milioni di cittadini siciliani l'opportunita' di essere connessi al Paese come tutti gli altri, con gli stessi diritti". Per la Sicilia, aggiunge il manager, "dobbiamo immaginare un ampio piano di sviluppo infrastrutturale nell'ambito del quale abbiamo lavorato ad un piano in grado di affrontare e risolvere in due anni il grave problema dell'acqua e della siccita' con intervento di mercato di investitori interessati, rispondendo a quanto richiesto dalla Regione Siciliana". Salini ha assicurato che "con il nostro piano possiamo metter fine una volta per tutte all'emergenza idrica di cui soffrono oltre 2,3 milioni di siciliani in aree critiche, soggette a razionamento dell'acqua e aggravate dal precario stato di conservazione delle reti acquedottistiche e del sistema dei bacini di accumulo'. Per quanto riguarda il tema delle faglie, "esempi" come il Ponte di Akashi Kaiky in Giappone e il Ponte di Canakkale in Turchia "dimostrano che e' possibile realizzare strutture sicure e durature anche in zone ad alta pericolosita' sismica e contesti geologicamente complessi". Per Salini, "che il Ponte si possa fare e' un fatto, che e' sicuro e' un altro fatto, se si vuole fare o meno e' una scelta per l'Italia'.

