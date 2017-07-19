Ponte Stretto: Morelli, aperti a confronto per spunti e critiche costruttive

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ago - "Possiamo affermare che vengono zittiti da questi dati tutti quelli della solita litania del no a tutto, che sono la sinistra, gli pseudo-comitati e quelli che ideologicamente sono contrari. Noi siamo aperti alla discussione con chiunque invece abbia spunti o critiche costruttive". Il sottosegretario di Stato, con delega al Cipess, Alessandro Morelli, interpellato da Affaritaliani, commenta cosi' il sondaggio realizzato dall'istituto demoscopico Lab21 (per Affaritaliani) secondo il quale il 62,4% degli italiani e' favorevole alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina che colleghera' Calabria e Sicilia.

Com-Cel

