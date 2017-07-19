Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ponte Stretto: Morelli, aperti a confronto per spunti e critiche costruttive -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ago - "Oggi - sottolinea Morelli - con i traghetti ci vogliono in media piu' di due ore per attraversare lo Stretto e ci sono molti video sui social della gente che si lamenta. Domani, con il Ponte, ci vorranno 10-15 minuti per passare dalla Calabria alla Sicilia e viceversa. Questo - conclude - portera' un enorme beneficio per il turismo, per l'economia, senza le attuali code - e ricordo che i treni ogni volta vengono sezionati in tre e poi ricomposti - e anche per l'ambiente considerando l'inquinamento prodotto dal traffico dei traghetti".

            Com-Cel

            (RADIOCOR) 23-08-25 11:36:24 (0202)GOV,PA,INF 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.