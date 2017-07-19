Ponte Stretto: Morelli, aperti a confronto per spunti e critiche costruttive -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ago - "Oggi - sottolinea Morelli - con i traghetti ci vogliono in media piu' di due ore per attraversare lo Stretto e ci sono molti video sui social della gente che si lamenta. Domani, con il Ponte, ci vorranno 10-15 minuti per passare dalla Calabria alla Sicilia e viceversa. Questo - conclude - portera' un enorme beneficio per il turismo, per l'economia, senza le attuali code - e ricordo che i treni ogni volta vengono sezionati in tre e poi ricomposti - e anche per l'ambiente considerando l'inquinamento prodotto dal traffico dei traghetti".

Com-Cel

(RADIOCOR) 23-08-25 11:36:24 (0202)GOV,PA,INF 5 NNNN