Polizze clima: Natural Risk Index, il 79% dei danni non e' coperto da assicurazioni

Ricade su cittadini, imprenditori e Stato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 apr - Il Protection gap in Italia, cioe' la percentuale di costi che, in caso di evento catastrofale, non risulta coperta da assicurazione, e' oggi pari al 79%: ogni 100 potenziali danni, solo 21 sono coperti da assicurazione. Il dato emerge dal Natural Risk Index, l'indicatore elaborato per misurare i rischi catastrofali sul territorio italiano, presentato oggi al Natural Risk Forum di Unipol. Questa percentuale varia tra le regioni italiane passando dal 72% in Trentino-Alto Adige, la regione con la maggiore copertura relativa, fino al 93% in Calabria. Le regioni con il NRI piu' elevato risultano essere Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. In base ai risultati dell'analisi, il rischio catastrofale in Italia appare fortemente guidato dall'interazione tra pericolosita' naturale e concentrazione del valore economico: le aree con la maggiore densita' di abitazioni, imprese ed edifici pubblici, risultano le piu' esposte in termini assoluti.

Liv.

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