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            Polizze clima: Ivass, costi piu' alti in Emilia Romagna e Umbria -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 mar - L'Ivass aggiunge che il monitoraggio risponde "all'esigenza di prevenire e limitare eventuali fenomeni speculativi" ed e' in linea con la legge 'Cat-nat' del 2025 che attribuisce al Garante per la Sorveglianza dei prezzi presso il Mimit, in collaborazione con l'Ivass, il compito di controllare l'andamento dei premi.

            Il monitoraggio al 31 gennaio scorso evidenzia che la mediana dei premi pagati e' alta anche in Friuli (272 euro) e in Trentino Alto Adige (226 euro) nel Nord Est, nelle regioni del Centro oltre all'Umbria spiccano le Marche (279 euro) e la Toscana (251) mentre nel Mezzogiorno e nelle Isole e' la Calabria con la mediana dei premi 'Cat-nat' pagati piu' alta (260 euro).

            Ggz.

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            (RADIOCOR) 31-03-26 18:13:40 (0681)ASS 5 NNNN

              


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