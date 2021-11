Pmi: Tamagnini, digitale sia spinta per aggregazioni e apertura del capitale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 nov - Le Pmi se vogliono resistere e superare la trasformazione digitale devono aprirsi a nuovi capitali o a operazioni di aggregazione. Lo ha affermato Maurizio Tamagnini, amministratore delegato di Fsi, intervenendo in video-collegamento a un convegno organizzato da Cetif all'universita' Cattolica di Milano. "Abbiamo grandissimi imprenditori, i migliori, ma non sempre sono i migliori capitalisti quando di parla di apertura, di far crescere le imprese e prendere dei rischi finanziari", ha detto Tamagnini, sottolineando che "tutta la finanza si deve concentrare su questo cambio della cultura imprenditoriale che deve puntare all'apertura del capitale". In particolare, per Tamagnini, "con questi nuovi passaggi verso una economia numerica, le aziende piccole fanno piu' fatica, ci sono delle piccole nicchie ma in generale piccolo e sostenibile nel mondo digitale non c'e'", invitando le Pmi a "mettersi insieme con altri, in caso anche fallire per creare qualcosa di nuovo".

