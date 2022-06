Pmi: da Mediocredito Centrale e Credimi 26,6 milioni per il Sud

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 giu - Mediocredito Centrale e Credimi hanno siglato un accordo per finanziare le Pmi. L'operazione prevede lo stanziamento di 26,6 milioni, di cui 25 milioni da parte di Mediocredito e 1,6 milioni da parte di Credimi, che verranno utilizzati principalmente per portare liquidita' alle imprese operanti nel Sud Italia e nelle isole, in particolare in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'emissione finanziera' le Pmi attraverso la sottoscrizione dei veicoli di cartolarizzazione di Credimi.

Potranno accedere ai finanziamenti societa' di persone e di capitali, con almeno due anni di vita, attraverso una procedura totalmente digitalizzata, compilabile in pochi minuti sul sito web di Credimi. L'esito della richiesta, completo di preventivo costi, piano ammortamento e importo finanziabile, viene comunicato in tre giorni lavorativi alle imprese valutate positivamente.

