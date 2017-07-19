Pmc: Mimit, accolte richieste ministero e sindacati, escluse azioni unilaterali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 ott - Nuovo tavolo di confronto a Palazzo Piacentini sulla crisi della PMC, azienda del settore della componentistica per l'automotive operante a Melfi e parte dell'indotto Stellantis, attualmente in fase di liquidazione con circa 95 lavoratori coinvolti. Durante l'incontro - cui hanno partecipato i rappresentanti dell'azienda, la Regione Basilicata e le organizzazioni sindacali - PMC ha sottolineato che la crisi strutturale in atto sta compromettendo la continuita' produttiva. Su sollecitazione del Ministero, l'azienda ha pero' accolto l'impegno a non intraprendere azioni unilaterali, scegliendo invece di condividere un percorso di reindustrializzazione.

Lo riferisce il Mimit precisando che PMC si e' impegnata altresi' a tutelare i livelli occupazionali, di concerto con il Dicastero e le organizzazioni sindacali. Nel frattempo, saranno attivati gli strumenti di ammortizzatori sociali necessari a garantire una rete di protezione per i lavoratori e sara' avviato un percorso di confronto destinato al rilancio del sito produttivo.

'Il nostro obiettivo resta individuare al piu' presto una soluzione industriale e occupazionale che garantisca la continuita' produttiva', ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Il tavolo di crisi si aggiornera' il prossimo 26 novembre per monitorare l'evoluzione della situazione e verificare i primi sviluppi del percorso di reindustrializzazione.

