Plt Energia: rileva da X-Elio impianto fotovoltaico in Sicilia da 50 MW

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 set - Il gruppo spagnolo X-Elio, attivo nel settore delle energie rinnovabili, ha annunciato la vendita di un impianto fotovoltaico da 50 MW in Sicilia a Plt Energia, uno dei principali gruppi indipendenti italiani attivi nel settore.

L'impianto si trova a Castelvetrano (Trapani) che, con una produzione stimata di 92 GWh di energia pulita all'anno, contribuisce agli obiettivi di decarbonizzazione dell'Italia.

"Questa collaborazione - si legge nella nota - rafforza le strategie di X-ELIO e PLT Energia per consolidare la loro posizione in uno dei mercati energetici piu' importanti d'Europa" e "apre la strada a nuovi accordi tra le due societa'". In Italia, X-ELIO ha gia' messo in esercizio 146 MW di capacita' solare ed e' attualmente impegnata nella costruzione di un totale di 116 MW, la cui entrata in esercizio e' prevista entro i prossimi dodici mesi. Plt Energia, entro la fine del 2025, raggiungera' una capacita' installata di 365 MW, a cui si aggiungono ulteriori 110 MW attualmente in una fase avanzata di costruzione. La societa' dispone di una pipeline di sviluppo di circa 3,4 GW, di cui 600 MW hanno gia' ricevuto l'autorizzazione.

