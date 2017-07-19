Plt: acquista 60% Unoenergy e portafoglio di impianti rinnovabili in Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 giu - Plt holding, family office facente capo alla famiglia Tortora e attivo nei settori dell'energia rinnovabile, della finanza, dell'immobiliare, del dining e dell'intelligenza artificiale ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 60% del capitale di Unoenergy, tra i principali operatori privati italiani attivi nella vendita di energia elettrica, gas e servizi di efficientamento energetico. Grazie all'integrazione tra le attivita' di produzione di energia rinnovabile e la piattaforma commerciale retail di Unoenergy, spiega una nota, il Gruppo Plt holding prevede di raggiungere, nel settore energetico, un fatturato superiore a 1,6 miliardi di euro e un ebitda di circa 308 milioni di euro, equamente distribuito tra le attivita' di produzione e quelle di vendita di energia, consolidando un modello di business fortemente integrato e orientato alla creazione di valore nel lungo periodo. Inoltre la controllata Plt energia ha sottoscritto un accordo con Edp Renewables Italia Holding per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di due societa' proprietarie di un portafoglio di impianti rinnovabili in esercizio in Italia. Il perimetro dell'operazione comprende quattro parchi eolici e un impianto fotovoltaico, per una capacita' complessiva installata pari a 69,9 MW, di cui 60 MW eolici e 9,9 MW fotovoltaici, localizzati in Puglia, Basilicata e Campania. Gli impianti eolici beneficiano di un regime tariffario ventennale 'FiT' (Feed in Tariff) con il GSE e hanno una vita utile media di 11 anni, mentre l'impianto fotovoltaico beneficia di un PPA di durata decennale e ha una vita utile inferiore ad 1 anno.

Il portafoglio ha registrato, nel 2025, un ebitda pari a circa 15 milioni di euro. Il closing dell'operazione e' previsto entro il mese di luglio 2026 ed e' soggetto alle condizioni tipiche delle transazioni di questa natura.

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