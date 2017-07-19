Plenitude: con GreenIT avvia produzione due parchi fotovoltaici in Piemonte

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 set - GreenIT, joint venture partecipata da Plenitude (51%) e Cdp Equity (49%), ha avviato la produzione di due parchi fotovoltaici costruiti e messi in esercizio in Italia, situati in Piemonte, nelle province di Vercelli e Alessandria. Lo rende noto un comunicato aggiungendo che "gli impianti, con una potenza installata complessiva di circa 19 MW, sono in grado di generare una produzione annua stimata di circa 30 GWh".

Dal punto di vista tecnologico, i progetti sono costituiti da circa 32mila moduli fotovoltaici bifacciali ad alta efficienza, installati su strutture dotate di sistemi di inseguimento solare monoassiale che consentono di ottimizzare la produzione di energia lungo tutto l'arco della giornata.

Gli impianti sorgono su aree precedentemente destinate all'attivita' estrattiva e successivamente bonificate e riqualificate, conclude la nota.

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