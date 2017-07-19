Plenisfer Sgr: oltre i rating, come trovare valore nel debito degli emergenti - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 5 lug - D'altra parte, la frammentazione politica continua a complicare le riforme economiche. I deficit fiscali restano elevati, il debito pubblico sta aumentando e i tassi di interesse reali elevati - pari a circa il 10% - continuano a pesare sulla crescita interna, attesa sotto il 2% per il 2026[1].

L'economia brasiliana riflette sempre piu' due realta' parallele: un settore di esportazione competitivo a livello globale che beneficia di condizioni esterne favorevoli, e un'economia interna vincolata da inefficienze strutturali e pressioni fiscali.

Questo contesto rende le elezioni presidenziali del prossimo 4 ottobre particolarmente importanti.

Al momento il presidente uscente, Lula, resta il candidato piu' probabile per il fronte progressista, cosi' come il Senatore Flavio Bolsonaro lo e' in campo conservatore. I sondaggi indicano una corsa aperta e molto polarizzata. Se Lula otterra' un nuovo mandato, sara' probabile una sostanziale continuita' nelle politiche economiche e sociali.

Sul fronte opposto, una vittoria di un candidato sostenuto dall'area bolsonarista potrebbe portare a un'agenda piu' orientata al mercato e alle privatizzazioni.

Per gli investitori, tuttavia, il tema centrale non sara' tanto il vincitore quanto la capacita' del prossimo presidente di costruire maggioranze parlamentari stabili in un Paese in cui chiunque vince deve governare con quasi meta' della popolazione che dubita della legittimita' del voto. Ed e' proprio questa limitata capacita' di intervento che continua a rappresentare il principale freno al potenziale di crescita di lungo periodo del Brasile, piu' ancora dell'esito elettorale stesso. Ricucire questa divisione e modernizzare il paese con riforme strutturali sara' la vera sfida del nuovo Presidente.

Per gli investitori, tuttavia, l'incertezza politica non equivale necessariamente al rischio di investimento. In molti casi, crea opportunita' per i manager attivi in grado di distinguere il rumore a breve termine dai fondamentali a lungo termine.

Varieta', dispersione e inefficienze: un'opportunita' per i gestori attivi La crescente dispersione tra i mercati emergenti rafforza una conclusione semplice: gli approcci passivi sono sempre piu' inadatti ad affrontarli. I fattori di performance variano notevolmente tra i paesi e gli emittenti. L'esposizione alle materie prime, la politica fiscale, le dinamiche monetarie, le alleanze geopolitiche, i cicli elettorali e la governance aziendale sono tutti rilevanti. La sfida e l'opportunita' sta nel capire come questi fattori interagiscono.

Questo e' particolarmente vero nell'ambiente odierno, dove la frammentazione globale sta creando sia vincitori che perdenti nel mondo emergente. Alcuni emittenti sovrani stanno beneficiando di prezzi piu' forti delle materie prime e di un posizionamento geopolitico strategico. Alcuni crediti in difficolta' si scambiano a valutazioni che gia' scontano risultati eccessivamente negativi. E molti emittenti aziendali di alta qualita' continuano a offrire rendimenti attraenti perche' gli investitori restano concentrati sui rating sovrani piuttosto che sui fondamentali delle aziende.

Per gli investitori attivi, queste inefficienze rappresentano una preziosa fonte di potenziale rendimento.

*Senior Portfolio Manager Distressed, High Yield Debt, Plenisfer Investments SGR "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 05-07-26 13:02:57 (0242) 5 NNNN