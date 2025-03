Plc: si aggiudica revamping di 5 impianti per oltre 8 milioni di euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mar - Plc Service, societa' del Gruppo Plc, si e' aggiudicata le attivita' di revamping di 5 impianti detenuti da veicoli controllati da un primario fondo d'investimento per complessivi 16,35 MWp. Come specificato in una nota, il corrispettivo complessivo dell'appalto ammonta a oltre 8 milioni di euro. Gli impianti oggetto dell'affidamento sono ubicati in Puglia, Sicilia e Lazio. Il Gruppo Plc, attraverso Plc Service, prevede di realizzare le attivita' oggetto di affidamento con mezzi propri e il completamento delle attivita' e' previsto tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Al completamento delle attivita' in commento, Plc Service avra' contribuito all'ammodernamento tecnologico di oltre 130 impianti fotovoltaici in Italia, per una potenza totale installata di circa 200 MWp. I contratti saranno sottoscritti nelle prossime settimane.

