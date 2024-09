Planetel: utile netto I semestre sale a 0,6 mln (+26%), ebitda +20%

Avanti con scouting per M&A in Veneto e Lombardia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 set - Planetel ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 0,6 milioni di euro, in crescita del 26% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il valore della produzione, spiega una nota, ammonta a 19,7 milioni (+16%), l'ebitda sale del 20% a 4,6 milioni. In aumento anche i numeri dei clienti a 3.269 unita', mente i chilometri della fibra salgono a 3.226 (+4,1%). La posizione finanziaria netta migliora di 300mila euro passando da un valore cash negative pari a 13,3 milioni al 31 dicembre 2023, ad una posizione cash negative di 13 milioni al 30 giugno 2024. 'Siamo impegnati a investire in nuove opportunita' di crescita e a mantenere un alto standard di eccellenza operativa e di convergenza delle soluzioni. Con una visione chiara ed obiettivi ambiziosi, siamo pronti ad affrontare il futuro e a mantenere la nostra traiettoria di crescita', ha detto il presidente e ad Bruno Pianetti.

Inoltre, sottolinea il management, prosegue lo scouting su nuove acquisizioni indirizzate sempre sulle regioni Veneto e Lombardia.

