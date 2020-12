Planetel: esordio sull'Aim Italia il 30 dicembre per l'azienda tlc

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 dic - Planetel, societa' di tlc con una rete in fibra ottica proprietaria in un centinaio di Comuni in Lombardia, Veneto e Campania, e' pronta all'esordio a Piazza Affari sul mercato Aim Italia: l'inizio delle negoziazioni e' previsto per il 30 dicembre prossimo. L'ipo avverra' attraverso un aumento di capitale.

"Grazie alla quotazione in Borsa potremo proseguire nel nostro percorso di crescita, sia attraverso crescita organica, consolidando la nostra posizione sul mercato, sia per linee esterne, anche al fine di consentire l'espansione geografica.' ha commentato il presidente e a.d. Bruno Pianetti.

