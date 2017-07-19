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            Pirelli: Urso, valuta investimento in Puglia fino a 100 mln con mille occupati

            Per un centro di innovazione con pista prove (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ago - 'Il gruppo Pirelli sta valutando un possibile progetto di sviluppo in Puglia, potenzialmente in grado di generare un migliaio di nuovi posti di lavoro tra occupazione diretta e indiretta' con un investimento che potrebbe raggiungere i 100 milioni di euro. E' quanto annunciato, a quanto si apprende, dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso, durante il tavolo Taranto in corso al Mimit, leggendo una comunicazione trasmessa dall'azienda.

            Si tratterebbe, a quanto emerge dalla comunicazione di Pirelli, della realizzazione di un centro di innovazione con pista prove, collegato all'hub di Bari dedicato allo sviluppo software, con il quale potrebbero svilupparsi sinergie. La societa' sarebbe gia' in contatto con il Mimit e la Regione Puglia per individuare il sito piu' idoneo.

            vec

            (RADIOCOR) 05-08-26 12:45:47 (0373) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Pirelli & C 6,655 +0,38 13.27.50 6,615 6,70 6,67


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