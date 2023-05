Pirelli: Urso, Golden Power? non anticipo mai decisioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 27 mag - 'Non anticipo mai le decisioni anche perche' non competono soltanto a me'. Cosi' Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, durante l'incontro 'Perche' occorre una politica industriale' nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento, rispondendo a una domanda su quale saro' la decisione del governo su Pirelli e Golden Power in relazione ai patti con il socio cinese Sinochem. 'Il governo ha utilizzato tante volte il Golden Power, quasi sempre per prescrivere, solo in un caso vietata una operazione. Abbiamo delineato una chiara politica industriale a tutela della sicurezza nazionale', ha aggiunto Urso, ribadendo che 'abbiamo fatto quasi sempre prescrizioni e non si parla di protezionismo, si parla di sicurezza. Dobbiamo garantire l'autonomia strategica e il benessere dei cittadini: protezionismo e' una terminologia vecchia che appartiene al passato'.

