Pirelli: nuova hypercar Pagani equipaggiata con pneumatici ad hoc

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 set - 'Nasce con pneumatici Pirelli P Zero Corsa la Utopia, la piu' recente creazione di Horacio Pagani svelata al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano'.

Cosi' in una nota dell'azienda, in cui si spiega che 'per assecondare le richieste dell'atelier di hypercar, Pirelli ha realizzato un pneumatico in grado di dare prestazioni elevate in ogni condizione di guida, ma anche di offrire comfort a bordo ed esaltare le qualita' dinamiche dell'auto e le sensazioni trasmesse al guidatore'. Per raggiungere questo obiettivo, Pirelli ha scelto il P Zero Corsa, 'che attinge molto dall'esperienza nel motorsport: le tecnologie contenute nelle mescole e nel battistrada fanno si' che questo prodotto sappia gestire valori di potenza e coppia molto elevati, pur senza richiedere condizioni specifiche di temperatura o terreno'.

