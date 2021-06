Pirelli: da mercoledi' parte il piano vaccinale destinato ai dipendenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 giu - Prendera' il via mercoledi' 16 giugno il piano vaccinale Pirelli destinato ai dipendenti della societa' e ai loro familiari con una campagna rivolta a tutti i lavoratori dei 3 siti italiani di Milano Bicocca, Bollate (Mi) e Settimo Torinese (To) dove l'azienda impiega complessivamente circa 3mila persone. L'avvio del piano segue la disponibilita' gia' manifestata da Pirelli a effettuare le vaccinazioni in azienda e consentira' ai dipendenti di vaccinarsi su base volontaria. L'iniziativa e' in continuita' con le misure gia' adottate da Pirelli a tutela della salute delle proprie persone ed e' a supporto della campagna di vaccinazione nazionale. L'azienda gia' dallo scorso aprile ha messo a disposizione di Regione Lombardia il proprio spazio di arte contemporanea Pirelli HangarBicocca, da allora parzialmente trasformato in hub vaccinale gestito da ASST Nord Milano.

