Pirelli: con Regione Puglia per sistema monitoraggio strade

Progetto sfrutta potenzialita' pneumatici 'intelligenti' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 giu - Regione Puglia e Pirelli hanno siglato un accordo per attivare un sistema di monitoraggio della rete viaria nel territorio regionale con lo scopo di creare una mappa dello 'stato di salute' delle strade pugliesi. Sara' il primo sistema al mondo di monitoraggio stradale capace di unire dati rilevati dai pneumatici, elaborati dal sistema hardware e software Pirelli Cyber Tyre, con quelli visivi, raccolti con la tecnologia Univrses attraverso telecamere installate a bordo delle autovetture. L'accordo e' stato presentato a Bari dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera. Nel dettaglio, il sistema Cyber Tyre e' in grado di raccogliere ed elaborare attraverso innovativi algoritmi informazioni che giungono da sensori posti nella parte interna del battistrada dei pneumatici, analizzando fattori come la rugosita' dell'asfalto e irregolarita'. Piu' nel dettaglio, i "cyber-veicoli" di servizio della Regione Puglia, equipaggiati con i sistemi combinati, invieranno a un cloud i dati per la mappatura della rete viaria, i quali, una volta elaborati, saranno visualizzabili dalla Regione tramite dashboard digitali. Le prime auto della flotta saranno attive dal mese di luglio. 'L'accordo raggiunto e la sperimentazione avviata rappresentano un altro passaggio importante nel percorso di ricerca e innovazione che da anni stiamo portando avanti con la Regione Puglia', commenta Tronchetti Provera, sottolineando che "grazie al supporto di tutte le istituzioni, del mondo universitario e dei partner locali, la Puglia sta diventando per Pirelli, nel settore digitale, un centro di competenza importante a livello internazionale, perfettamente integrato con altri centri di ricerca e di sperimentazione nel mondo'. 'Il Cyber Tyre, una delle nostre tecnologie di punta per lo sviluppo della mobilita' del futuro, connessa e sostenibile, e' al cuore di questa innovazione e di queste attivita''.

dim-com

(RADIOCOR) 10-06-25 18:46:19 (0597) 5 NNNN