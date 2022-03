Pirelli: cedola sale a 0,161 euro, stop investimenti in Russia (RCO)

Attivita' fabbriche solo per garantire finanziamento stipendi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mar - Via libera del cda di Pirelli alla conferma dei conti 2021 chiusi con un utile netto consolidato di 321,6 milioni di euro, in crescita rispetto ai 42,7 milioni di euro dell'esercizio precedente.

In conformita' con la politica dei dividendi del piano industriale, si legge in una nota, verra' proposta all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,161 euro per azione per un totale complessivo di 161 milioni di euro (la cedola e' in salita rispetto a quella dello scorso anno pari a 0,08 euro ad azione). Il gruppo ha poi fornito anche un aggiornamento sulle attivita' in Russia, spiegando che 'Pirelli e' contraria a questa guerra e sta supportando la popolazione ucraina con una donazione di 500mila euro e promuovendo una raccolta fondi tra i dipendenti. Gli investimenti nel mercato locale, tranne quelli legati alla sicurezza, sono stati bloccati'. Non solo.

Le attivita' delle fabbriche in Russia 'saranno progressivamente limitate a quanto necessario per garantire il finanziamento degli stipendi e dei servizi sociali per i dipendenti'. Pirelli e' presente in Russia con due stabilimenti e impiega circa 2.300 persone.

