Pirelli: Aston Martin integrera' la tecnologia Cyber Tyre della Bicocca

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 set - Pirelli e Aston Martin hanno siglato un accordo di collaborazione per l'integrazione della tecnologia esclusiva CyberTM Tyre di Pirelli nei futuri modelli del marchio britannico di auto sportive di lusso. CyberTM Tyre e' il primo sistema al mondo in grado di raccogliere dati e informazioni da sensori posizionati direttamente all'interno dei pneumatici, elaborarli tramite software e algoritmi proprietari Pirelli e comunicare in tempo reale con l'elettronica del veicolo, generando nuove funzionalita' integrate nei sistemi di guida e controllo. Grazie alla collaborazione con Bosch Engineering, spiega Pirelli in una nota, CyberTM Tyre sara' completamente integrato nell'architettura elettronica che governa la dinamica del veicolo nei futuri modelli Aston Martin.

