Pirelli: alza lievemente target ricavi a 6,75-6,95 mld -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mag - 'La crisi in Medio Oriente sta pesando sulla crescita globale, sull'inflazione e sui prezzi delle materie prime, traducendosi in un quadro economico in peggioramento rispetto alle assunzioni dello scorso febbraio', spiega Pirelli nella nota. Sulla base del nuovo contesto, Pirelli ha aggiornato l'outlook di mercato per il 2026, prevedendo ora una domanda Car tra "-2% e stabile", rispetto al '-1% e +1%' indicato a fine febbraio. La revisione riflette in particolare il peggioramento dello standard, piu' esposto all'andamento dell'economia, mentre sono confermate le attese sull'High Value, piu' resiliente e la cui crescita e' prevista mid-single-digit trainata dal Ricambio, in particolar modo in Europa. Il piano di mitigazione attivato da Pirelli per contenere gli effetti della crisi in Medio Oriente prevede un aumento dei prezzi, gia' annunciato al mercato, a partire dal secondo trimestre con effetti tangibili dal terzo trimestre; un contenimento dei costi ulteriore rispetto al piano di efficienze in essere; una revisione dei flussi logistici e un temporaneo aumento delle scorte di sicurezza di materie prime critiche per garantire la continuita' della produzione. Sul fronte industriale, la costruzione della fabbrica in jv in Arabia Saudita non registra a oggi ne' ritardi ne' impatti, anche alla luce del suo posizionamento sul Mar Rosso.

Inoltre, assumendo una progressiva normalizzazione del prezzo delle commodity, dell'energia e dei trasporti nella seconda meta' dell'anno, Pirelli stima un impatto lordo negativo sull'Ebit adjusted 2026 di circa 100 milioni di euro di cui - grazie alle azioni di mitigazione gia' in atto - e' prevista la compensazione di circa 80 milioni, con un impatto netto sull'Ebit adjusted 2026 stimato pertanto pari a -20 milioni di euro.

com-dim

(RADIOCOR) 07-05-26 18:30:14 (0746) 5 NNNN