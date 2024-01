Piombino: firmato protocollo intesa al Mimit per rilancio sito siderurgico

Coinvolte Metinvest Adria, Metinvest e Danieli (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 gen - E' stato siglato oggi il Protocollo d'Intesa tra ministero delle Imprese e del Made in Italy, Regione Toscana, Comune di Piombino e Metinvest Adria SpA, Metinvest, Danieli & C.

Officine Meccaniche, con l'obiettivo di assicurare i presupposti per il rilancio del sito siderurgico di Piombino.

Il progetto industriale, si legge in una nota, ha come finalita' "lo sviluppo, la costruzione, la proprieta', l'esercizio e la manutenzione di un impianto ambientalmente sostenibile per la produzione di prodotti finiti di acciaio ottenuti dalla trasformazione di materiali ferrosi in coils laminati a caldo soggetti ad ulteriori lavorazioni, da realizzare a Piombino su una superficie di circa 260 ettari.

Il progetto sara' finanziato con il sostegno di finanziamenti esterni e sovvenzioni governative". Una volta che il Progetto sara' pienamente operativo, dara' lavoro a circa 1.500 lavoratori diretti e indiretti e avra' un impatto economico significativo su altre industrie dell'indotto regionali e nazionali. Il Mimit coordinera' un tavolo di lavoro partecipato da tutte le istituzioni nazionali e locali competenti per favorire l'insediamento produttivo dei Potenziali Investitori.

Com-Cel

(RADIOCOR) 17-01-24 19:14:10 (0698) 5 NNNN