Pininfarina: Morselli, azienda sta bene, vogliamo resti costruttore non solo disegnatore

Abbiamo piani di sviluppo ambiziosi e concreti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Torino, 11 set - Pininfarina "adesso sta molto bene, i risultati sono molto concreti. Come si e' visto dalla semestrale, i risultati dei primi sei mesi sono emozionanti e entusiasmanti. Pininfarina ha avviato un nuovo ciclo, che sicuramente anche nel segno della tradizione". Lo ha detto la presidente di Pininfarina, Lucia Morselli, parlando al Salone Auto Torino, che si apre oggi nel capoluogo piemontese. "Abbiamo dei piani di sviluppo molto concreti, molto ambiziosi e coinvolgeranno quella che si chiamava la manifattura", ha detto Morselli. "Vogliamo che Pininfarina continui a essere costruttore e non soltanto un disegnatore. Vogliamo costruire automobili, anche in un contesto difficile per il settore nel mondo e in Europa.

L'eccellenza non chiude mai e noi facciamo eccellenza", ha detto Morselli, spiegando che "il settore del super lusso, delle cose belle, delle collezioni, il settore delle opere d'arte non finira' mai e Pininfarina vuole essere li' a costruire queste cose". La presidente ha ricordato Sergio Pininfarina, nell'anno del centenario dalla sua nascita (era diventato presidente dell'azienda alla morte del padre Battista "Pinin" Farina, che ne fu il fondatore). Per ricordare Sergio Pininfarina al Salone sono state allestite due iniziative speciali nella Corte d'Onore di Palazzo Reale.

La prima e' l'esposizione 'Le Ferrari di Sergio Pininfarina', che riunisce una selezione di vetture legate alla sua storia professionale e al suo lascito creativo. Sotto i portici della Corte d'Onore e' inoltre allestita la mostra fotografica 'Sergio Pininfarina. Oltre il Tempo', un racconto per immagini dedicato all'uomo e all'imprenditore.

Ars

(RADIOCOR) 11-09-26 12:32:16 (0330) 5 NNNN