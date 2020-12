Pininfarina: domani nuovo incontro su Engineering per evitare chiusura

Convocato tavolo in Regione con azienda e sindacati (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 dic - Domani, mercoledi' 2 dicembre alle ore 11:00, si terra' un incontro presso la Regione Piemonte con le organizzazioni sindacali e la dirigenza di Pininfarina Engineering al fine di continuare la trattativa inerente la procedura di cessata attivita' avviata in modo unilaterale dall'azienda. Lo comunica la Fim Cisl di Torino, auspicando "che il tavolo di crisi aperto presso la Regione Piemonte porti l'azienda a riconsiderare le proprie posizioni inerenti la procedura di licenziamento collettivo e a trovare soluzioni alternative per non disperdere ulteriori competenze e professionalita' in un territorio gia' martoriato dalla crisi del settore e dalla pandemia in atto". In occasione dell'incontro, la Fim-Cisl congiuntamente alle proprie Rsu di stabilimento proclamano 8 ore di sciopero per tutta la Pininfarina Engineering a sostegno della trattativa, con presidio statico dalle ore 9:00 in Piazza Castello a Torino di fronte al Palazzo della Regione Piemonte.

