Pimco: Usa, la situazione del mercato del lavoro - PAROLA AL MERCATO

di Tiffany Wilding * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 lug - Cosa sta succedendo: a giugno la crescita dell'occupazione negli Stati Uniti ha subito un rallentamento superiore alle attese, con un debole andamento nel settore del tempo libero e dell'hospitality (- 61.000), che in realta' avrebbe dovuto beneficiare delle assunzioni legate ai Mondiali. La debolezza concentrata nei servizi di alloggio e ristorazione sembra piuttosto riflettere un livello di assunzioni estive inferiore alla media stagionale, poiche' le imprese prevedevano che i prezzi della benzina, ancora elevati, avrebbero pesato sulla stagione estiva dei viaggi su strada, in linea con il calo delle offerte di lavoro nel settore del tempo libero e dell'hospitality registrato dall'inizio della primavera.

A giugno le buste paga sono aumentate di 57.000 unita', ben al di sotto sia del consenso (113.000) che delle nostre aspettative, mentre una revisione al ribasso di 74.000 unita' dei dati relativi agli ultimi due mesi ha ulteriormente frenato lo slancio del mercato del lavoro statunitense.

Nonostante i dati sulle buste paga siano risultati inferiori alle attese e il calo significativo dell'occupazione nelle famiglie (-507.000 unita'), il tasso di disoccupazione e' sceso al 4,2%, trainato da una diminuzione di 0,3 punti percentuali del tasso di partecipazione alla forza lavoro. Da inizio anno, i dati sull'occupazione riportati dall'indagine sulle famiglie si sono rivelati significativamente piu' deboli rispetto a quelli dell'indagine sulle imprese.

Cosa significa: I dati sul mercato del lavoro presentano fluttuazioni di mese in mese, ma, se si guarda oltre queste fluttuazioni, il mercato del lavoro sembra aver acquisito, nel complesso, un certo slancio rispetto alla seconda meta' dello scorso anno, poiche' il venir meno delle incertezze legate alla politica commerciale e i venti favorevoli derivanti dalle modifiche fiscali hanno contribuito all'aumento delle assunzioni. In linea con questo andamento, anche il tasso di disoccupazione sembra aver raggiunto il picco alla fine dello scorso anno, per poi diminuire gradualmente da allora.

Ciononostante, il mercato del lavoro appare ancora sostanzialmente equilibrato e non costituisce una fonte significativa di pressioni inflazionistiche. Gli indicatori dell'inflazione salariale, compresi tra il 3,5% e il 4%, al netto di una crescita della produttivita' pari a circa il 2%, sono in linea con il target di inflazione di lungo termine della Fed, fissato al 2%.

Cosa ci aspetta: Nel complesso, si tratta di un rapporto 'goldilocks' sia per la Federal Reserve che per i mercati.

Consentira' di disporre di piu' tempo per valutare la situazione man mano che saranno disponibili ulteriori dati.

Dovrebbe inoltre attenuare in parte le aspettative del mercato riguardo a imminenti aumenti dei tassi.

* economista di Pimco "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 03-07-26 13:37:12 (0366) 5 NNNN