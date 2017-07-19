Pimco: una maggiore incertezza portera' a condizioni finanziarie piu' restrittive? - PAROLA AL MERCATO

di Tiffany Wilding * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 giu - La prima riunione della Federal Reserve con Kevin Warsh alla presidenza e' stata importante non tanto per la decisione sui tassi quanto per cio' che ha rivelato sulle modalita' operative della Fed. Warsh ha segnalato un cambio di rotta verso minori indicazioni e una maggiore flessibilita': una dichiarazione di politica monetaria semplificata, nessuna 'forward guidance' (compresa la rinuncia a presentare la propria proiezione sull'andamento dei tassi) e nuove task force incaricate di rivalutare le operazioni chiave della Fed. Probabilmente le task force sono state concepite appositamente per mettere in discussione il consenso interno e creare tensione: 'buoni litigi in famiglia', secondo Warsh.

Sotto la sua guida, la Fed vuole piu' informazioni dai mercati e da esperti esterni, nonche' maggiore flessibilita' per adeguarsi all'evolversi delle condizioni. Vuole inoltre che siano i dati esterni a guidare le aspettative di mercato, non le proprie indicazioni.

In generale, cio' significa probabilmente un minore ancoraggio delle aspettative, una maggiore volatilita' dei tassi a breve termine e una maggiore probabilita' di sorprese di politica monetaria in entrambe le direzioni.

Date le specifiche condizioni macroeconomiche del momento, gia' caratterizzate da incertezza e da un'inflazione superiore all'obiettivo, riteniamo che il passaggio della Fed verso una minore guida e una maggiore flessibilita' potrebbe contribuire a un inasprimento delle condizioni finanziarie - anche se la Fed si astenesse dall'inasprire la politica monetaria aumentando i tassi. Senza la Fed come punto di riferimento percepito come stabile, i premi di rischio nelle diverse asset class - con alcune eccezioni - potrebbero dover aumentare.

Premi di rischio e incertezza economica Facciamo un passo indietro: sulla scia della crisi finanziaria globale del 2008-2009, la forward guidance fu concepita (insieme ad altre politiche quali i programmi di acquisto di asset su larga scala) per fornire sostegno monetario quando il tasso di politica monetaria convenzionale era schiacciato contro il limite inferiore dello zero. Il 'Summary of Economic Projections' (SEP) della Fed rappresentava un ulteriore strumento utile a tal fine. L'idea era che, ancorando le aspettative sui tassi di interesse e riducendo il premio di rischio, la banca centrale potesse allentare ulteriormente le condizioni finanziarie senza dover ridurre ulteriormente il proprio tasso di riferimento.

Ora che i tassi si trovano ben al di sopra dei limiti inferiori, si puo' sostenere che vi sia meno necessita' di una forward guidance. Molti esponenti delle banche centrali hanno sostenuto che la trasmissione della politica monetaria funziona al meglio quando e' facilmente comprensibile dai mercati. Cio' non significa che le banche centrali debbano impegnarsi in anticipo a seguire un percorso politico specifico; piuttosto, spiegano le loro prospettive e la distribuzione dei rischi nell'ambito del proprio mandato, in modo che i mercati comprendano come la politica potrebbe evolversi al mutare delle condizioni.

Allontanandosi da tale quadro, la Fed aumentera' probabilmente il premio di rischio legato all'incertezza incorporato nei mercati finanziari. Quando gli investitori hanno meno fiducia nel percorso dei tassi di interesse, potrebbero non essere in grado di valutare il rischio in modo altrettanto efficace, e cio' potrebbe scoraggiare un'eccessiva assunzione di rischio. Cio' non implica necessariamente una politica piu' restrittiva nel senso convenzionale del termine, ma comporta condizioni finanziarie piu' restrittive poiche' gli investitori richiedono premi di rischio piu' elevati.

L'incertezza macroeconomica era gia' elevata L'effetto sui mercati potrebbe oggi essere amplificato, poiche' il contesto e' caratterizzato da una combinazione di forze mutevoli della domanda e dell'offerta che sono insolitamente difficili da distinguere in tempo reale.

L'inflazione rimane al di sopra dell'obiettivo e recentemente ha subito una leggera accelerazione, a causa sia della domanda che dell'offerta. Cio' e' rilevante perche' la politica monetaria dovrebbe contrastare una domanda persistente che contribuisce a un'inflazione superiore all'obiettivo, al contrario di una serie di shock temporanei dal lato dell'offerta, che la banca centrale dovrebbe ignorare (presupponendo che le aspettative di inflazione siano ancorate).

Le tensioni geopolitiche, le interruzioni dell'approvvigionamento energetico, la ristrutturazione delle catene di approvvigionamento e i dazi - tutti shock negativi dal lato dell'offerta - coincidono con sacche di domanda resiliente sotto forma di un'impennata degli investimenti in capitale legati all'intelligenza artificiale (AI) e dei relativi effetti di ricchezza. Sotto la guida del presidente Jerome Powell, la Fed ha in gran parte attribuito le fonti di inflazione principalmente a una serie di shock dal lato dell'offerta che la Fed poteva ignorare.

Tale visione potrebbe essere in fase di cambiamento. Sulla base del SEP di giugno, i funzionari della Fed appaiono divisi, mentre gli sviluppi piu' recenti in Medio Oriente e sui mercati petroliferi potrebbero aver eliminato una fonte sostanziale di pressione inflazionistica legata all'offerta.

Una Fed meno interventista arriva quindi proprio nel momento in cui l'incertezza sui fattori che guidano il processo inflazionistico stesso e' insolitamente elevata.

* Economista di Pimco.

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(RADIOCOR) 05-07-26 17:01:09 (0390) 5 NNNN