PIMCO: rapporto sull'inflazione Usa, una buona notizia per la Fed - PAROLA AL MERCATO

di Tiffany Wilding* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ago - 1. Cosa e' successo? Per il secondo mese consecutivo, l'indice dei prezzi al consumo ha sorpreso con un incremento piu' lento del previsto a luglio. Il forte calo dei prezzi volatili delle compagnie aeree e' stato il motivo principale, proprio come il mese precedente. Il CPI headline e' aumentato dello 0,2% e l'inflazione su base annualizzata e' salita al 3,2%, in aumento rispetto al mese precedente. Il CPI core, che esclude le categorie volatili di cibo ed energia, e' aumentato dello 0,16% mese su mese a luglio, allo stesso ritmo di giugno e meno delle nostre previsioni, a causa della volatilita' dei prezzi dei biglietti aerei.

2. Cosa significa? Gli ultimi dati sull'inflazione sono una buona notizia per la Fed. I servizi core al netto della componente abitazione - una misura a cui e' attento il presidente della Federal Reserve Powell - sono aumentati dello 0,19% mese su mese. Si tratta di un incremento rispetto al mese scorso (0% mese su mese), ma ancora abbastanza contenuto per essere coerente con l'obiettivo della Fed su base annua. Con la moderazione dell'inflazione degli affitti e la previsione di un ulteriore calo dei prezzi delle auto usate nei prossimi mesi, le nostre previsioni sull'inflazione implicano che entro la fine dell'anno il CPI core scendera' sotto il 2% su base annualizzata a 3 mesi.

3. Cosa succedera'? Dopo che l'inflazione si e' mantenuta ostinatamente stabile nella prima parte dell'anno, l'economia statunitense continua a sembrare sulla buona strada per una significativa disinflazione nella seconda meta' dell'anno.

Continuiamo a prevedere che il CPI core chiudera' il 2023 intorno al 3,3% anno su anno. Tuttavia, riteniamo che i funzionari della Fed rimarranno probabilmente in modalita' di dipendenza dai dati e aspetteranno ulteriori prove di rallentamento dell'economia prima di dichiarare vittoria.

*North American Economist di PIMCO "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

