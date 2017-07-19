Pimco: perche' gli aumenti di produttivita' negli Stati Uniti non raggiungono piu' i lavoratori - PAROLA AL MERCATO

di Tiffany Wilding* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 gen - Nel nostro ultimo Cyclical Outlook, 'Compounding Opportunity', abbiamo sostenuto che dietro la complessiva resilienza dell'economia si nasconde una forte divergenza. I cambiamenti nella politica statunitense, combinati con la rapida diffusione della tecnologia IA, hanno creato vincitori e vinti: molte grandi aziende ad alta intensita' di capitale che stanno implementando in modo aggressivo l'IA stanno guadagnando terreno, mentre sempre piu' lavoratori (e le loro famiglie) stanno rimanendo indietro. Queste tendenze macroeconomiche cruciali sembrano destinate a continuare, con ripercussioni sull'economia, sui mercati e sulla politica nel 2026 e oltre.

Gli ultimi dati relativi alla produttivita' e al costo del lavoro negli Stati Uniti illustrano chiaramente le tendenze divergenti alla base della crescita economica resiliente, la cosiddetta economia a forma di K. Nel terzo trimestre del 2025, la produttivita' statunitense e' cresciuta di circa il 2% rispetto all'anno precedente, in linea con la media del periodo post-pandemico e ben al di sopra delle tendenze registrate in altri mercati sviluppati. Tuttavia, i lavoratori statunitensi non sono stati in grado di trarre il massimo vantaggio dalla loro maggiore produttivita'. Infatti, la quota di reddito dei lavoratori statunitensi e' scesa al minimo storico in un periodo di tempo che copre quasi otto decenni.

Il calo della quota del lavoro: una questione strutturale, non ciclica La quota di lavoro negli Stati Uniti - ovvero la frazione del reddito di un'economia che spetta ai lavoratori in cambio dei loro servizi lavorativi - e' rimasta relativamente stabile dagli anni '40 (quando il Bureau of Labor Statistics o BLS statunitense ha iniziato a riportare il dato relativo alla quota di lavoro nel suo rapporto sulla produttivita' e sui costi) agli anni '90, con una media compresa tra il 60% e il 65% circa. In questi decenni si sono verificate oscillazioni cicliche, con un aumento della quota del lavoro in risposta al calo della disoccupazione e al rafforzamento dei mercati del lavoro, e un calo dopo le recessioni, in un contesto di maggiore capacita' inutilizzata del mercato del lavoro.

Dopo la fine degli anni '90, qualcosa e' cambiato. La quota del lavoro ha continuato a diminuire sulla scia di ogni grave recessione, ma a differenza di quanto accadeva prima degli anni '90, non ha mai registrato una vera ripresa durante le fasi di espansione post-recessione, quando la capacita' inutilizzata del mercato del lavoro e' stata assorbita.

Inoltre, durante la grave carenza di manodopera seguita alla pandemia del 2020 - un periodo in cui, secondo il Bureau of Labor Statistics (BLS), le offerte di lavoro superavano i lavoratori disoccupati in un rapporto di due a uno - la quota di manodopera e' diminuita in modo simile senza registrare alcuna ripresa.

E allora, cos'e' successo? Gli economisti generalmente collegano questo calo trentennale della quota del lavoro a diverse forze: - Indebolimento del potere contrattuale dei lavoratori: il calo a lungo termine del numero di lavoratori sindacalizzati, insieme alla frammentazione delle strutture occupazionali che fanno maggiore affidamento sui lavoratori a contratto e sui lavoratori occasionali, oltre alla ridotta mobilita' professionale negli ultimi anni, hanno modificato in modo permanente le dinamiche contrattuali.

- Globalizzazione: la concorrenza delle importazioni dalla Cina ha eroso i settori manifatturieri statunitensi ad alta intensita' di manodopera.

- Cambiamenti tecnologici: a partire dai PC e dai software, e ora con l'aggiunta dell'automazione e dell'intelligenza artificiale, gli strumenti tecnologici stanno facilmente sostituendo la manodopera mediamente qualificata e, sempre piu', quella altamente qualificata. Il calo del prezzo relativo di software, computer e componenti rende anche il capitale un sostituto relativamente economico della manodopera.

- Concentrazione di mercato: le aziende 'superstar' con margini elevati, modelli di business fortemente immateriali e portata globale riducono la capacita' della manodopera di acquisire valore.

- Cambiamenti contabili: la riclassificazione della ricerca e sviluppo come capitale immateriale anziche' come spesa ha abbassato meccanicamente la quota del lavoro. Analogamente, l'evoluzione verso una retribuzione basata sul capitale proprio e la riclassificazione del reddito da lavoro autonomo rendono meno netta la distinzione tra reddito da lavoro e reddito da capitale.

*Economista di PIMCO.

Red-

(RADIOCOR) 31-01-26 11:36:58 (0200) 5 NNNN