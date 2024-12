Pimco: commento in reazione al meeting della Bce - PAROLA AL MERCATO

di Konstantin Veit* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 dic - .Come avevamo previsto, la Banca centrale europea (BCE) ha tagliato il tasso sui depositi di 25 punti base, dal 3,25% al 3%.

.Le nuove proiezioni degli esperti dell'Eurosistema, comprese le stime inaugurali per il 2027, prevedono che l'inflazione si assesti intorno all'obiettivo a partire dal prossimo anno.

.La debolezza della crescita e l'inflazione prevista per l'anno prossimo sono a favore di un tasso di riferimento piu' vicino alla neutralita', nonostante l'inflazione interna ancora elevata.

.Dal punto di vista della gestione del rischio, e' probabile che gli shock al rialzo dell'inflazione possano essere affrontati con un ritmo piu' lento nella riduzione dei tassi, mentre il taglio offre un'ulteriore protezione contro i rischi al ribasso.

.Le decisioni rimarranno di riunione in riunione e il flusso di dati dei prossimi mesi decidera' la velocita' e l'entita' dell'allentamento monetario da qui in avanti.

.Data l'incertezza sull'intervallo neutrale di politica monetaria e l'inflazione interna ancora troppo elevata, e' probabile che i tassi continuino a scendere verso la neutralita' in modo graduale.

.La valutazione del tasso terminale intorno all'1,75% per la seconda meta' del prossimo anno rimane sostanzialmente in linea con le nostre stime per un tasso di riferimento neutrale per l'eurozona e rappresenta essenzialmente uno scenario di atterraggio morbido favorevole.

*Portfolio Manager di Pimco "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 12-12-24 17:15:37 (0622) 5 NNNN