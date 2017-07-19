Pil: Confcommercio, nel 2026 ripresa piu' forte al Centro-Nord, Sud stenta -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - Per l'anno in corso, la Lombardia si conferma, secondo Confcommercio, 'locomotiva' del Paese risultando "l'unica Regione italiana a guidare contemporaneamente la classifica del Pil e quella dei consumi (rispettivamente, +1,2% e +1,8%), a seguire Trentino-Alto Adige (Pil +1% e consumi +1,5%) e Lazio (+1% e +1,4%)". In coda alla classifica per il Pil figurano Basilicata e Calabria (entrambe con un +0,6%) che "registrano le performance piu' deboli anche per i consumi (rispettivamente +0,4% e +0,5%)". Questo andamento, secondo Confcommercio, conferma "il rischio di un ulteriore ampliamento dei divari territoriali tra Nord e Sud. Ridurre questa 'forbice' resta, pertanto, la principale condizione per rendere la crescita piu' equilibrata e duratura, conclude l'analisi.

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(RADIOCOR) 11-07-26 12:25:39 (0205) 5 NNNN