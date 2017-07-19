Piemonte: al via fondi per il rischio valanghe

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - La Regione Piemonte ha approvato la graduatoria per il sostegno alle Commissioni Locali Valanghe, assegnando contributi a 10 Unioni Montane per un importo complessivo di 236.380 euro. Il provvedimento, adottato dal Settore Geologico, da' attuazione al bando dello scorso novembre e rafforza il sistema di protezione civile sul territorio montano.Le risorse, stanziate nell'ambito della programmazione regionale e finanziate attraverso il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), sostengono l'operato delle Commissioni, organismi tecnici che lavorano in sinergia con i sindaci per la gestione del rischio nivologico. Gli interventi riguardano l'acquisizione di strumentazioni d'avanguardia per l'analisi del manto nevoso e l'allerta tempestiva.

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(RADIOCOR) 19-04-26 12:38:19 (0248) 5 NNNN