Piemonte: 115 imprese aderiscono a "Fabbriche Porte Aperte"

Visite agli stabilimenti il 27 e 28 ottobre (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 ott - Sono 115 le imprese che hanno aderito all'iniziativa Fabbriche Porte Aperte Piemonte, arrivata alla quarta edizione, prevista per venerdi' 27 e sabato 28 ottobre. La manifestazione e' organizzata da Regione Piemonte e permette al grande pubblico di visitare i luoghi della produzione industriale del territorio, aperti straordinariamente per l'occasione. A livello provinciale sono divise: Torino 63, Biella 14, Cuneo 13, Novara 6, Asti 4, Vercelli 4, Alessandria 6, Verbania 5, proponendo dei percorsi di visita nel loro stabilimento (sede di processo produttivo manifatturiero), organizzati e gestiti sulla base delle loro esigenze e disponibilita', indicando sia gli orari che il numero massimo di presenze accettabili per ogni turno. Le visite sono gratuite e si connotano come un'opportunita' per i partecipanti di conoscere le aziende e la loro propensione all'innovazione tecnologica, di capire l'organizzazione della produzione e le fasi dei processi che portano sul mercato prodotti di eccellenza, simbolo della grande tradizione manifatturiera del territorio. Le precedenti edizioni hanno consentito ad oltre 20.000 cittadini di apprezzare le eccellenze di impresa della nostra regione.

La Regione Piemonte si occupera' di coordinare il programma delle visite aziendali, con le prenotazioni che sono state aperte venerdi' 13 ottobre. L'iniziativa rientra fra le attivita' di comunicazione istituzionale del programma operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027.

