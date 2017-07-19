Pictet WM: tutti gli occhi puntati sulla Fed e sui retailer - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 ago - La pubblicazione questa settimana dei verbali della riunione di politica monetaria di luglio della Fed fara' luce su quanto siano divisi i responsabili delle decisioni. L'ultima asta di titoli trentennali del Tesoro ha registrato rendimenti fino al 5,22%, il livello piu' alto dal 2001. Manteniamo un posizionamento di sottopeso sul reddito fisso. I dati favorevoli sul CPI della scorsa settimana hanno ridotto la pressione sulla Fed, con il mercato che non sconta piu' un rialzo dei tassi nella seconda meta' dell'anno, nonostante il prezzo del petrolio stia tornando verso i massimi precedenti.

Anche i risultati di Walmart e Home Depot saranno importanti per valutare lo stato di salute del consumatore statunitense, dopo le deboli vendite al dettaglio della scorsa settimana.

Sul fronte dei dati, gli indici dei responsabili degli acquisti (PMI) a livello globale di venerdi' offriranno un primo quadro dell'attivita' del settore privato nelle principali economie. In Giappone, il governo del primo ministro Sanae Takaichi sarebbe favorevole a un rialzo dei tassi a breve termine da parte della Bank of Japan, preoccupato per la debolezza dello yen. La Bank of Japan ha poche alternative se non agire prima piuttosto che dopo. Una disciplina fiscale credibile sarebbe inoltre necessaria per modificare strutturalmente la direzione dello yen. Sempre in Asia, la Bank of Korea si prepara al suo primo acquisto di oro fisico dal 2013. Il prezzo dell'oro e' tornato a salire per effetto delle attese di tassi piu' bassi e della domanda persistente del settore ufficiale. Abbiamo una view positiva sui metalli preziosi.

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(RADIOCOR) 18-08-26 15:13:59 (0372) 5 NNNN