Pictet WM: timori di stagflazione - PAROLA AL MERCATO

di Ce'sar Pe'rez Ruiz * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - La scorsa settimana, i mercati azionari hanno subi'to una flessione e la volatilita' e' aumentata a causa dell'incertezza sui dazi e sui tagli alla spesa pubblica del presidente Trump. Ad accentuare il malessere c'e' anche il deterioramento del quadro economico negli Stati Uniti, con i timori di stagflazione alimentati dai segnali che la pressione dell'inflazione core si sta rivelando ostinata anche se l'inflazione complessiva e' in discesa, mentre la crescita rallenta. Uno shutdown dell'amministrazione federale statunitense e' stato evitato, ma le tensioni sul commercio internazionale si sono aggravate dopo l'aumento dei dazi sull'alluminio al 25% e l'estensione di questi ad un piu' vasto numero di prodotti. Canada ed Unione Europea hanno risposto applicando a loro volta dazi sulle merci statunitensi. In questo scenario, le prospettive per i consumatori americani sono peggiorate: due delle maggiori compagnie aeree statunitensi hanno rivisto al ribasso le loro previsioni e diverse grandi catene di retailers hanno lanciato l'allarme per una imminente debolezza della spesa dei consumatori. L'S&P 500 ha perso il 2,2% nella settimana, mentre gli hedge fund acceleravano il disimpegno dalle posizioni precedentemente aperte sull'idea dell''eccezionalismo americano', provocando il piu' grande deleveraging degli ultimi quattro anni in soli due giorni. I dubbi sulla portata dei presunti risparmi nella spesa pubblica statunitense hanno spinto il prezzo dell'oro sopra i 3.000 dollari, mentre l'indice VIX sulla volatilita' e' aumentato di oltre il 95% in tre mesi. In Europa, i partiti politici tedeschi hanno trovato un accordo sul programma per il forte aumento della spesa pubblica. I rendimenti dei Bund sono saliti al 2,89% dopo l'annuncio del piano fiscale tedesco e lo Stoxx 600 ha sovraperformato il mercato statunitense ma ha perso l'1,1%. Nei mercati obbligazionari, gli spread dell'high yield europeo sono scesi al di sotto di quelli statunitensi per la prima volta in due anni.

GEOPOLITICA L'Ucraina ha accettato la proposta statunitense di un cessate il fuoco di 30 giorni, mentre il presidente russo Putin ha dichiarato di essere a favore dell'idea, ma che ci sono 'questioni su cui dobbiamo discutere'.

DATI PRINCIPALI L'inflazione statunitense e' scesa piu' del previsto, al 2,8% a febbraio, in ribasso rispetto al 3% di gennaio, ma l'inflazione core e' aumentata per il secondo mese consecutivo. Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori dell'Universita' del Michigan per il mese di marzo si e' attestato a 57,9, in calo del 10,5% rispetto a febbraio a causa dell'intensificazione dei timori riguardo all'inflazione.

L'economia britannica ha registrato una contrazione dello 0,1% mese su mese a gennaio, a causa della contrazione dei settori industriale e delle costruzioni.

In Cina, l'indice dei prezzi al consumo a febbraio e' sceso in territorio negativo per la prima volta da 13 mesi, mentre la banca centrale cinese sta cercando di creare nuovi strumenti per supportare l'innovazione, i consumi e le esportazioni.

VIEW DI MERCATO I dati sulle vendite al dettaglio e quelli sull'avvio di nuove abitazioni di questa settimana permetteranno di avere nuove informazioni sull'entita' del rallentamento negli Stati Uniti. Finora i dati qualitativi sono stati piu' deboli di quelli quantitativi. Prevediamo che la Federal Reserve lascera' i tassi invariati questa settimana, e altrettanto dovrebbe fare la Bank of England. Prevediamo invece un taglio da 25 punti base da parte della Banca Nazionale Svizzera, ma c'e' il rischio di una pausa considerato l'apprezzamento del CHF e dei grandi piani di spesa pubblica in Germania e nell'Unione Europea.

Le prospettive a lungo termine dell'Europa sono migliorate grazie al cambiamento storico della politica fiscale, e la sua attrattivita' relativa e' enfatizzata dalla crescente incertezza economica e politica statunitense. Manteniamo una sovraponderazione delle azioni dell'eurozona e abbiamo alzato il nostro target di fine anno per l'MSCI EMU a 195. Abbiamo rivisto al rialzo anche i nostri target di fine anno per il rendimento del Bund a 10 anni al 3% e per il cambio EUR/USD a 1,12. Tenuto conto dei dazi aggressivi, dei tagli alla spesa pubblica e dell'inasprimento delle condizioni finanziarie negli Stati Uniti, rivediamo al ribasso le previsioni sulla crescita del PIL statunitense all'1,0%-1,5% nel 1 semestre e riduciamo il nostro target di fine anno per l'S&P a 5900.

* Head of Investments & CIO di Pictet Wealth Management "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

