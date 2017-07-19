Pictet WM: shock petrolifero, conseguenze macro della guerra in Iran - PAROLA AL MERCATO

di Frederik Ducrozet* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mar - - Lo scenario di base ipotizza una de-escalation delle tensioni in Medio Oriente, ma le persistenti preoccupazioni per possibili interruzioni delle forniture energetiche potrebbero mantenere petrolio e gas su livelli elevati ancora per qualche tempo. In questo contesto, la previsione di lungo periodo per il petrolio resta intorno ai 60 dollari al barile, coerente con una situazione di ampia offerta sul mercato.

- In uno scenario avverso, caratterizzato da uno shock petrolifero persistente con prezzi circa il 30% sopra la media del 2025, l'impatto su crescita e inflazione sarebbe significativo, ma meno severo rispetto allo shock energetico osservato nel 2022.

- Le stime indicano che uno shock di questa entita' potrebbe tradursi in un calo del PIL globale fino a circa -0,5% e in un aumento dell'inflazione fino a +1,2%, con effetti differenziati tra le economie: Europa e Asia risultano piu' vulnerabili, mentre gli Stati Uniti sono relativamente piu' protetti grazie alla loro posizione di esportatori netti di energia.

- In questo contesto, le banche centrali potrebbero mantenere un atteggiamento prudente e attendista, con il rischio di rinviare i tagli dei tassi qualora le aspettative di inflazione dovessero risalire; allo stesso tempo, il rischio di effetti di secondo livello sui salari appare per ora limitato.

L'evoluzione delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente ha riportato al centro dell'attenzione il tema dell'impatto dei prezzi dell'energia sull'economia globale. In questo contesto, diventa fondamentale valutare in che misura eventuali shock sul petrolio possano influenzare crescita, inflazione e politiche monetarie. Per farlo, e' utile analizzare diversi scenari possibili e confrontarli con precedenti episodi di forte volatilita' energetica, come quello registrato nel 2022, tenendo conto che l'intensita' degli effetti dipendera' soprattutto dalla durata del conflitto e dall'entita' delle eventuali interruzioni delle forniture.

In uno scenario di de-escalation, lo shock macroeconomico sarebbe contenuto e l'economia globale potrebbe tornare ad accelerare. I premi per il rischio potrebbero restare elevati per un certo periodo, ma i prezzi del petrolio tenderebbero gradualmente a tornare verso i livelli precedenti alla crisi.

L'inflazione headline aumenterebbe nel breve termine, ma l'impatto sulla crescita sarebbe limitato e lo scenario costruttivo per l'economia globale resterebbe sostanzialmente invariato.

In uno scenario di rischio con conflitto regionale prolungato, i prezzi del petrolio potrebbero superare i 100 dollari al barile e restare strutturalmente piu' elevati in seguito, circa il 30% sopra la media del 2025. I paesi importatori di petrolio in Asia ed Europa sarebbero i piu' vulnerabili, mentre anche il gas naturale contribuirebbe ad aumentare i prezzi globali dell'energia. In questo caso l'impatto stagflazionistico sarebbe molto piu' marcato.

Inizialmente le banche centrali probabilmente manterrebbero i tassi invariati o segnalerebbero un orientamento piu' restrittivo a causa dell'aumento delle aspettative di inflazione, anche se nel tempo lo shock negativo sulla crescita potrebbe prevalere. Molti Paesi potrebbero rispondere con stimoli fiscali per sostenere l'attivita' economica, anche se in misura inferiore rispetto al 2022.

Non siamo negli anni '70, ne' nel 2022, ma nemmeno in un 'non-evento' Le relazioni tra prezzi del petrolio, crescita economica e inflazione sono cambiate nel tempo, anche perche' gli Stati Uniti sono diventati piu' autosufficienti dal punto di vista energetico grazie all'espansione della produzione di shale oil. Piu' in generale, l'intensita' energetica dell'economia globale e' diminuita sensibilmente dagli anni '70. Secondo la Banca Mondiale, la quantita' di petrolio necessaria per produrre un'unita' di PIL si e' piu' che dimezzata rispetto agli anni '70. Di conseguenza, un aumento dei prezzi del petrolio dovuto a shock di offerta avrebbe oggi un impatto molto piu' contenuto sulla crescita economica rispetto a quel periodo.

Come regola generale, il Fondo Monetario Internazionale stima che un aumento persistente del 30% dei prezzi del petrolio riduca il PIL globale fino a 0,5 punti percentuali nell'anno successivo e aumenti l'inflazione globale di circa 1,2 punti percentuali, con differenze significative tra Paesi. Questo scenario e' sostanzialmente coerente con l'ipotesi di forti interruzioni della produzione petrolifera. Altri canali di trasmissione includono condizioni finanziarie piu' restrittive e una maggiore incertezza delle politiche economiche.

Il punto di partenza dell'economia globale sarebbe comunque diverso sia rispetto agli anni '70 sia rispetto allo shock del 2022. Da un lato, l'inflazione di fondo negli Stati Uniti e' ancora sopra il target e il ricordo della pandemia mantiene elevata l'attenzione delle banche centrali sulle aspettative di inflazione. Dall'altro lato, esistono motivi per ritenere limitato il rischio di effetti di secondo livello sui salari nelle principali economie sviluppate, inclusi gli Stati Uniti, dove il mercato del lavoro si e' progressivamente raffreddato.

*Head of Macroeconomic Research di Pictet Wealth Management.

