Pictet WM: meglio le obbligazioni e le azioni europee delle azioni statunitensi - PAROLA AL MERCATO

di Ce'sar Pe'rez Ruiz* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 giu - La Camera dei Rappresentanti ha approvato con fatica il 'One Big Beautiful Bill' che promette ampi tagli delle imposte, alimentando i timori fiscali dei mercati e spingendo verso il basso le azioni statunitensi e verso l'alto i rendimenti degli US Treasury. Il Congressional Budget Office (CBO) prevede che questa legge, ora al Senato (a maggioranza repubblicana) per l'approvazione, fara' aumentare di USD 2,3 trilioni il deficit nel prossimo decennio. Questa prospettiva ha scosso gli investitori, gia' allarmati dopo che Moody's ha tolto la tripla A agli Stati Uniti. Il mercato obbligazionario ha reagito negativamente e l'emissione di US Treasury a 20 anni ha registrato una domanda fiacca. Dopo l'asta, il rendimento dei Treasury trentennali ha raggiunto il massimo dal 2023. Il Segretario del Tesoro Bessent ha dichiarato che le autorita' di regolamentazione potrebbe allentare parte delle regole sulla capitalizzazione delle banche nel corso dell'estate, incoraggiandole ad incrementare le loro posizioni in titoli di Stato, facendo scendere i rendimenti. In settimana, il rendimento degli US Treasury a 10 anni e' salito di 7 punti base al 4,51%. L'S&P500[i] ha perso il 2,6% (in USD). I rendimenti dei titoli di Stato giapponesi a 30 anni hanno raggiunto i massimi a causa dei timori per l'inflazione. L'oro ha guadagnato il 4,8% nelle turbolenze del mercato obbligazionario. Il presidente Trump ha annunciato l'intenzione di imporre un dazio del 50% sulle importazioni europee a giugno, salvo poi rinviare l'applicazione fino al 9 luglio per consentire le trattative.

Dopo aver parlato con il presidente russo Putin, Trump ha detto che un accordo di pace e' possibile solo se negoziato tra la Russia e l'Ucraina. Trump ha anche poi dichiarato di 'non essere contento di cio' che Putin sta facendo', dopo il piu' grande attacco aereo della Russia nei tre anni di guerra in Ucraina.

Si moltiplicano le prove che i consumatori americani sono in difficolta'. Diverse aziende di beni di consumo statunitensi hanno rivisto al ribasso le loro guidance a causa della debolezza delle vendite e della crescita dell'EPS, e la maggior parte delle imprese dei beni di prima necessita' prevede di alzare i prezzi. L'indebolimento della domanda di benzina negli Stati Uniti nelle ultime quattro settimane, nonostante la riduzione dei prezzi, e' un segnale di rallentamento dell'economia. I dati sulla spesa per i consumi (PCE), la misura dell'inflazione preferita dalla Fed in uscita venerdi', saranno cruciali. Considerati i timori del mercato sulla situazione delle finanze pubbliche, sara' inoltre importante monitorare l'asta degli US Treasury a 7 anni. Nel contesto del risveglio dell'Europa, preferiamo le obbligazioni e le azioni europee rispetto alle azioni statunitensi. Siamo sottopesati sui titoli di Stato giapponesi. Sul fronte societario, un evento rilevante per i mercati sara' la pubblicazione mercoledi' dei risultati di una delle maggiori imprese nel campo dell'IA. Per quanto riguarda la guerra commerciale, Trump ha minacciato di imporre dazi del 25% su una delle maggiori case di smartphone se non trasferira' la produzione negli Stati Uniti, con un impatto negativo sul prezzo dell'azione. Diverse IPO recenti sono andate bene e, in linea con il nostro tema dell'M&A quest'anno, un operatore della telefonia mobile statunitense ha annunciato un'acquisizione che prevede un pagamento cash per diversi miliardi di dollari.

