Pictet WM: Ishiba si dimette, Bayrou sara' il prossimo? - PAROLA AL MERCATO

di Ce'sar Pe'rez Ruiz * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 set - La scorsa settimana si e' chiusa con l'annuncio delle dimissioni del Primo Ministro giapponese Shigery Ishiba, un destino toccato anche al premier francese Francois Bayrou dopo che ha perso il voto di fiducia l'8 settembre, fatto ampiamente atteso. Il dramma politico a Tokyo e Parigi significa che due economie del G7 potrebbero presto trovarsi ad attraversare periodi di instabilita' politica. Anche il Regno Unito, un altro membro del G7, ha visto la propria vice premier dimettersi la settimana scorsa, e i costi di indebitamento a 30 anni britannici hanno raggiunto i massimi dal 1988 a causa dei timori degli investitori sulla capacita' del Paese di tenere sotto controllo le finanze pubbliche. Negli Stati Uniti sono stati creati solo 22 mila posti di lavoro ad agosto e il dato di giugno e' stato rivisto al ribasso, mostrando un calo di 13 mila unita'. Questa e' stata la prima volta che l'economia USA ha registrato una contrazione occupazionale dal 2020, l'anno della pandemia Covid-19. Solitamente i dati sull'occupazione diventano negativi 4-10 mesi prima di una recessione ; tuttavia, questa volta potrebbe essere diverso, poiche' l'incertezza legata ai dazi ha pesato sul sentiment durante l'estate. Il rapporto 'Beige Book' della Federal Reserve, che offre una panoramica sullo stato di salute dell'economia, ha segnalato una maggiore pressione sui consumatori ed un aumento delle persone in cerca di lavoro.

In Cina, le autorita' di regolamentazione finanziaria starebbero esplorando misure per contenere l'impennata del mercato azionario. L'indice S&P 500 ha guadagnato lo 0,3% la scorsa settimana (in USD).

Lunedi' il Primo Ministro Bayrou ha perso il voto di fiducia in Francia ed e' stato costretto a dimettersi, uno scenario che potrebbe spingere il Paese in uno stato di forte instabilita' politica e probabilmente pesare sugli asset francesi nel breve periodo. Guardando avanti, riteniamo che lo stimolo fiscale tedesco a partire dal 4 trimestre 2025 contribuira' probabilmente a dare slancio alle prospettive a lungo termine per l'Europa. Negli Stati Uniti, i dati sull'inflazione dei prezzi alla produzione e al consumo, che verranno pubblicati rispettivamente mercoledi' e giovedi', saranno cruciali mentre gli investitori sono concentrati sulle prospettive di tagli dei tassi da parte della Fed ed il loro ritmo potenziale. Durante la riunione della prossima settimana, i mercati si attendono un taglio di 25 punti base, forse anche di 50 punti base. Stephen Miran, scelto dal Presidente Trump, dovrebbe essere confermato dal Senato per ricoprire il posto di governatore della Fed in scadenza a gennaio 2026. Siamo negativi sui titoli di Stato statunitensi e globali. L'inflazione sostanzialmente stabile in Svizzera dovrebbe consentire alla Banca Nazionale Svizzera di non toccare i tassi d'interesse nella sua riunione del 25 settembre. Ci piace il franco svizzero come bene rifugio. I dati costanti sull'inflazione core dell'eurozona supportano le aspettative che la Banca Centrale Europea lasci i tassi invariati durante il meeting di questa settimana. Nel mondo societario, le imprese statunitensi hanno annunciato buyback per USD 1.000 miliardi per quest'anno, un ritmo record.

Apprezziamo particolarmente le imprese con abbondante liquidita'.

* Head of Investments & CIO di Pictet Wealth Management "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

