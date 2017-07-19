Pictet WM: i mercati tornano a trovare sostegno nella Fed - PAROLA AL MERCATO

di Ce'sar Pe'rez Ruiz * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 ago - La scorsa settimana sia i mercati obbligazionari che quelli azionari hanno espresso un rally dopo che il presidente della Federal reserve Jerome Powell non ha escluso la possibilita' di tagli dei tassi d'interesse a settembre e nei mesi successivi. In un discorso seguito con grande attenzione al meeting di Jackson Hole, Powell ha affermato che l'equilibrio dei rischi per l'economia statunitense si e' spostato, citando i rischi di ribasso per l'occupazione. Questo cambiamento di posizione e' venuto dopo che i dati hanno mostrato un indebolimento del mercato del lavoro. Il discorso di Powell ha fatto seguito alle pressioni di Trump perche' la Fed tagli i tassi d'interesse. Trump ha anche minacciato di destituire la governatrice della Fed Lisa Cook se lei non si dimettera'. La sostituzione di Lisa Cook darebbe a Trump l'opportunita' di nominare un esponente a lui fedele e portare a suo favore la maggioranza del board della Fed composto da sette membri che, unitamente ai presidenti delle banche di riserva regionali, forma il FOMC di 12 membri responsabile della politica monetaria. L'amministrazione statunitense sta anche lasciando il segno nel mondo delle imprese, con l'annuncio di venerdi' che acquisira' una partecipazione del 10% in un importante produttore di semiconduttori americano. I risultati dalla piu' grande catena di vendite retail al mondo hanno mostrato che i consumi statunitensi sono resilienti, ma la societa' ha detto che i dazi stanno facendo salire i costi a un punto tale che le famiglie potrebbero rivedere le loro decisioni di spesa nel 3 e 4 trimestre. La scorsa settimana i tassi statunitensi a 10 anni sono scesi al 4,25% e la curva dei tassi si e' irripidita con la discesa al 3,7% dei tassi dei titoli biennali. L'S&P 500[i] ha guadagnato lo 0,3% (in USD).

Le small cap statunitensi sono state le vincenti la scorsa settimana, con l'indice Russell 2000[ii] che ha messo a segno un +3.3% (in USD).

Il discorso di Powell a Jackson Hole segna il ritorno del 'paracadute della Fed', la convinzione del mercato che la Fed interverra' per impedire un forte calo dell'attivita'. La debolezza del mercato del lavoro ormai prevale sull'inflazione come principale preoccupazione per la Fed, che persegue il duplice obiettivo di promuovere la stabilita' dei prezzi e massimizzare l'occupazione. Questa settimana i risultati trimestrali di una impresa guida nell'IA saranno al centro dell'attenzione dei mercati, dopo l'instabilita' delle azioni tecnologiche durante la scorsa settimana. Riteniamo valido mantenere opzionalita' sulle azioni tecnologiche statunitensi. Gli utili del 2 trimestre delle imprese statunitensi sono stati superiori alle previsioni formulate prima dell'annuncio dei dazi sulle importazioni del 2 aprile, definito da Trump come il 'giorno della liberazione'. Questa settimana sara' importante seguire il dato core PCE statunitense, la misura preferita dalla Fed per l'inflazione, e i dati sul reddito personale e sulla spesa. Verra' pubblicato anche il dato sul PIL statunitense del 2 trimestre. Chiudendo il suo accordo commerciale con gli Stati Uniti, l'UE ha annunciato la scorsa settimana che garantira' un accesso preferenziale al mercato per una ampia gamma di prodotti alimentari americani. L'intesa potrebbe contribuire a ridurre l'incertezza per le imprese e favorire una moderata crescita nell'eurozona. Vi sono i catalizzatori per una ripresa dell'Europa. Preferiamo le azioni con esposizione all'economia interna e le obbligazioni high yield. Quest'anno i riacquisti di azioni proprie da parte delle imprese statunitensi dovrebbero superare per la prima volta l'ammontare di 1 trilione di dollari. Guardiamo con particolare favore alle imprese con abbondante liquidita'.

* Head of Investments & CIO di Pictet Wealth Management "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

red-

(RADIOCOR) 26-08-25 13:57:04 (0326) 5 NNNN