Pictet WM: Guerra Commerciale - PAROLA AL MERCATO

di Ce'sar Pe'rez Ruiz * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 apr - Il presidente Trump ha annunciato dazi generalizzati, e il Canada e la Cina hanno prontamente risposto con misure di ritorsione, facendo aumentare lo spettro di una vera e propria guerra commerciale. La Cina sta gia' indagando su un gigante statunitense della chimica in un quadro di relazioni economiche che diventano sempre piu' ostili. Gli Stati Uniti potrebbero incassare fino a 600 miliardi di dollari all'anno con i nuovi dazi, portando l'aliquota media dei prelievi doganali al livello piu' alto da oltre un secolo, con le conseguenze, pero', di indebolire la crescita del PIL e fare aumentare l'inflazione. Prima dell'annuncio dei dazi, l'economia americana era in buona forma e aveva creato piu' posti di lavoro di quanto previsto a marzo. Nell'eurozona, la disoccupazione e' diminuita a febbraio. Il presidente della Federal reserve Jay Powell ha assunto un tono piu' restrittivo dopo l'annuncio dei dazi, dichiarando che la Fed aspettera' di vedere i loro effetti prima di prendere decisioni. Lo choc che i dazi hanno provocato ai mercati e' stato comunque il piu' forte dalla pandemia ad oggi. L'MSCI World[i] ha perso il 7,9% (in USD), l'S&P500[ii] il 9.1% (in USD), lo STOXX Europe 600[iii] l'8.4% (in euro), e l'MSCI China[iv] il 3% (in USD). Venerdi' i volumi delle transazioni borsistiche hanno raggiunto un massimo storico con 26,6 miliardi di azioni negoziate. I tassi sovrani globali sono scesi, con il tasso degli US Treasury a 10 anni che ha chiuso al 4,01%. Il tasso dei titoli di Stato giapponesi ha perso 38 punti base all'1,18%. Nel petrolio, OPEC+ ha concordato un aumento dell'estrazione, portando ad una discesa del costo del Brent del 10% a 65 dollari. L'aumento della produzione petrolifera dovrebbe contribuire a raffeddare le aspettative inflazionistiche.

Gli ultimi dazi annunciati dagli Stati Uniti hanno fatto aumentare il rischio di recessione negli Stati Uniti. Finora l'amministrazione Trump sta difendendo queste tariffe doganali. Si dovranno poi vedere le risposte dell'Europa, del Messico e del Giappone. Prevediamo contromisure da parte dell'Unione europea. La politica sui commerci internazionali attuata finora dall'amministrazione Trump mette in discussione l'idea che i dazi verranno utilizzati per ottenere concessioni ; alcuni di essi saranno permanenti. I mercati azionari sono ora focalizzati sui rischi di recessione. Siamo sottopesati sulle azioni statunitensi e sull'USD. In mancanza di evidenze che una recessione sia scontata nelle quotazioni, sottoponderiamo anche il debito high yield. Raramente accade di vedere cadere allo stesso tempo le azioni statunitensi e il dollaro USA, una probabile indicazione che gli investitori ritengono che i dazi influiranno molto piu' duramente sull'economia statunitense.

Dato che il Regno Unito ha ricevuto una imposizione doganale solo del 10%, siamo passati da sottopesati a neutrali sulle azioni britanniche. Questa settimana verra' pubblicato l'indice dei prezzi al consumo (CPI) negli Stati Uniti e iniziera' la stagione degli utili, a partire dalle banche.

Prevediamo che molte imprese formuleranno previsioni negative per il 2025. Nella politica, la vittoria di un giudice liberale nella corsa per il seggio per la Corte suprema dello stato del Wisconsin, nonostante il supporto finanziario del suo rivale conservatore da parte di Elon Musk, significa che questi potrebbe lasciare il suo incarico al DOGE prima del previsto. In Francia, la condanna di Marine Le Pen per frode e la sua dichiarazione di ineleggibilita' per 5 anni potrebbe portare un po' di stabilita' nella politica francese.

