Pictet WM: fierezza nella sconfitta - PAROLA AL MERCATO

di Ce'sar Pe'rez Ruiz* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 lug - La scorsa settimana, in Giappone c'e' stata la rielezione di 125 dei 248 seggi della Camera dei consiglieri, la camera alta del parlamento nazionale. La coalizione di governo del Primo Ministro Shigeru Ishiba ha perso la maggioranza, ottenendo solo 47 seggi, tre in meno rispetto alla soglia necessaria.

Il Partito Liberal Democratico (LDP) ha ora perso la maggioranza in entrambe le camere per la prima volta dalla sua fondazione nel 1955. Ishiba rimane fermamente determinato a restare in carica. Nel frattempo, negli Stati Uniti, l'indipendenza della Federal Reserve viene minata dalla minaccia di Trump di licenziarne il presidente Jerome Powell accusandolo di avere speso USD 2,5 miliardi per la ristrutturazione del quartiere generale della banca centrale, ribattezzato 'Palazzo di Versailles'. Se Powell decidesse di fare ricorso per rimanere in carica, dato che le accuse nei suoi confronti appaiono deboli, il processo potrebbe influire negativamente sulla stabilita' dei mercati. In ambito economico, l'ultima analisi della Fed indica che le imprese stanno rimandando le decisioni in materia di forza lavoro e trasferendo gli aumenti dei costi ai consumatori. La stagione delle trimestrali e' iniziata in modo molto positivo, ma le aspettative sono modeste. Il governo statunitense si e' impegnato ad acquisire una quota del 15% nell'impresa che gestisce la piu' grande miniera di terre rare in America, riducendo la dipendenza dalle importazioni dei minerali dominate dai cinesi. Le vendite di chip alla Cina potrebbero riprendere con una licenza statunitense, ma il divieto originario e' stato definito 'la decisione giusta' da una commissione della Camera dei Rappresentanti. L'S&P 500[i] ha guadagnato lo 0,4% la scorsa settimana (in USD). In Europa, le azioni di uno dei produttori di auto piu' vendute hanno perso ben il 16% dopo le proiezioni deludenti. La spesa europea per le infrastrutture sta sostenendo i prezzi delle azioni delle imprese collegate. La Francia ha annunciato l'intenzione di voler mantenere una politica di spesa pubblica rigorosa, ipotizzando addirittura di eliminare due giorni festivi.

Gli esiti delle elezioni giapponesi suggeriscono minor disciplina fiscale e un probabile aumento dei tassi d'interesse sulla parte a lunga della curva. I rendimenti obbligazionari sono in aumento e questo, nel complesso, ci porta a sottopesare i Titoli di Stato giapponesi. A meno di una recessione, l'inflazione core statunitense dovrebbe aumentare, ma non abbastanza da impedire alla Fed di riprendere l'allentamento monetario piu' avanti nell'anno. A conferma della validita' del nostro tema dell'M&A, questa settimana e' stato raggiunto l'accordo per l'acquisizione di Hess da parte di Chevron per USD 53 miliardi. Questa settimana, ci sara' la seduta della BCE e molte grandi imprese globali pubblicheranno la trimestrale, inclusi alcuni nomi leader nel settore della tecnologia.

*Head of Investments & CIO di Pictet Wealth Management, "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 27-07-25 14:46:29 (0288) 5 NNNN