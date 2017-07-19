Pictet WM: debito Usa, la 'put di Bessent' - PAROLA AL MERCATO

di Ce'sar Pe'rez Ruiz * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 ago - La scorsa settimana, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato che raddoppiera' i riacquisti di debito Usa a lungo termine. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che il governo statunitense aumentera' gli acquisti trimestrali di Treasury a 10-30 anni da 38 a 58 miliardi di dollari. La mossa e' arrivata dopo un brusco sell-off sui titoli di Stato a lunga scadenza. I rendimenti dei Treasury hanno recuperato brevemente per poi invertire la rotta, poiche' la mossa ha sollevato nuovi dubbi sulla sostenibilita' del debito statunitense a lungo termine. Sul fronte geopolitico, il presidente Donald Trump ha minacciato di bombardare l'Oman qualora il Paese interferisse con il blocco statunitense dello Stretto di Hormuz. L'esercito israeliano ha attaccato il Libano, un'azione che potrebbe compromettere le prospettive di un accordo di pace duraturo nella regione. Stati Uniti e Canada non sono riusciti a raggiungere un accordo commerciale e gli Stati Uniti hanno imposto nuovi dazi del 50% su vari beni canadesi. Il primo ministro canadese Mark Carney ha dichiarato che il Paese rispondera' 'colpo su colpo' ai nuovi dazi statunitensi. Nel frattempo, la Cina ha accettato di eliminare quasi tutti i dazi sulle esportazioni svizzere e di aggiornare i termini del loro accordo commerciale del 2014. L'implementazione fisica dell'intelligenza artificiale (IA) si sta affermando come la prossima fase del boom dell'IA. Le azioni di una societa' cinese di robotica chiamata Unitree sono balzate del 460% al debutto in borsa. Un robot in gara ai Giochi mondiali di robotica umanoide di Pechino 2026 ha battuto un record nella corsa stabilito da Usain Bolt, l'uomo piu' veloce del mondo.

Il presidente della Federal Reserve Kevin Warsh interverra' questa settimana al simposio di politica economica di Jackson Hole. I commenti di Warsh si concentreranno probabilmente sull'obiettivo di inflazione al 2% della Fed. La riunione arriva mentre il debito statunitense ha superato i 40.000 miliardi di dollari e i rendimenti dei Treasury trentennali hanno toccato il livello piu' alto dal 2007. I mercati hanno registrato un'emissione record di debito investment grade (1.400 miliardi di dollari da inizio anno), con un aumento del 36% su base annua. Manteniamo un posizionamento di sottopeso sulla duration. Ci aspettiamo che i recenti segnali di un 'Treasury put' pesino sul dollaro statunitense e sostengano i prezzi dell'oro. Prevediamo un ulteriore apprezzamento dell'oro nel corso di quest'anno. Mercoledi' Nvidia pubblichera' la relazione sugli utili del secondo trimestre. La Banca Monte dei Paschi di Siena ha presentato due offerte per acquisire Banco BPM e Banca Generali per un totale di 34 miliardi di euro. Advanced Micro Devices ha accettato di acquisire una start-up canadese di chip per l'IA chiamata Taalas. Abbiamo una view positiva sull'M&A.

* Head of Investments & Cio di Pictet Wealth Management "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

red-

(RADIOCOR) 25-08-26 14:35:58 (0364) 5 NNNN