Pictet WM: Cina, le ricadute delle nuove misure di stimolo - PAROLA AL MERCATO

di Ce'sar Pe'rez Ruiz* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 ott - Le azioni cinesi hanno vissuto la loro migliore settimana dal 2008 dopo l'annuncio di nuove ampie misure di stimolo economico e i chiari accenni da parte delle autorita' che altre sono in arrivo. Le notizie dalla Cina hanno dato slancio all'MSCI EMi, che ha guadagnato il 6,2% nella settimana (in USD).

Questo indice ha fatto meglio dello S&P 500ii, in rialzo di appena lo 0,64% questa settimana quando l'impatto della conversione della Fed all'allentamento monetario e' sembrato passare in secondo piano. La pubblicazione di un'inflazione PCE migliorata ha portato ad un ulteriore irripidimento della curva dei tassi. L'aumentata pressione sulla BCE per considerare tagli dei tassi il prossimo mese ha avviato un rally dei titoli di Stato dell'eurozona, mentre la notizia che il debito pubblico francese ha raggiunto il 112% del PIL ha fatto si' che i bond francesi a cinque anni trattassero a tassi piu' alti rispetto ai loro equivalenti greci e spagnoli. Sui mercati valutari, la sterlina si e' rafforzata ulteriormente nei confronti del dollaro e dell'euro in considerazione della relativa prudenza della Bank of England riguardo al taglio dei tassi, mentre nelle commodity il prezzo del rame ha recuperato dopo le notizie dello stimolo cinese, a differenza di quello del petrolio che e' sceso, in parte a causa dell'annuncio di aumenti della produzione da parte dell'Arabia Saudita. L'ingente pacchetto di stimolo della Cina e la prima forward guidance nella storia da parte della sua banca centrale sono buone notizie a breve termine per le azioni, ma per stabilizzare il settore immobiliare e ripristinare la fiducia dei consumatori serviranno ulteriori interventi di politica fiscale.

Negli Stati Uniti, i dati sul numero degli occupati che verranno pubblicati questa settimana saranno importanti per i mercati, dato che la Fed segue con molta attenzione il mercato del lavoro. Perche' i mercati credano appieno in un atterraggio morbido di successo si dovra' vedere un incremento dei posti di lavoro privati. Prevediamo che la Fed tagliera' i tassi di ulteriori 50 punti base a novembre e di 25 punti base a dicembre. Un possibile sciopero nei porti statunitensi questa settimana potrebbe mettere in difficolta' l'economia. Mentre la stagione degli utili continua, un produttore di chip statunitense ha formulato una previsione positiva mentre una catena della moda ha lanciato un allarme sugli utili, confermando la validita' del nostro tema di passare dalle azioni dei consumatori a quelle dei produttori.

La nostra view per il 2024 nell'M&A e' stata supportata dalle notizie sul possibile delisting di uno dei principali produttori di orologi. Per quanto riguarda la politica economica, la minaccia di Donald Trump di penalizzare un produttore statunitense di attrezzature agricole se non abbandonera' i suoi programmi di trasferire parte della produzione in Messico dimostra la sua volonta' di usare l'arma dei dazi contro le imprese. In Giappone, il nuovo leader dell'LDP e' favorevole ad una 'NATO asiatica' e ad uno yen piu' forte. L'Abenomics e' morta.

*Head of Investments & CIO di Pictet Wealth Management "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

