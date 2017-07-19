Pictet: preview Fed, un altro taglio e aspettative piu' elevate - PAROLA AL MERCATO

di Xiao Cui* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 dic - - Continuiamo a prevedere che la Fed tagliera' i tassi di 25 punti base nella riunione di domani. Mantenere i tassi invariati e' un rischio restrittivo non trascurabile. Secondo le aspettative del mercato, la probabilita' che ci sia un taglio e' appena inferiore al 100%, dopo essere scesa al 35% nelle scorse settimane. Sulla base delle note Fed prima del periodo di blackout, i 12 membri con diritto di voto sono piuttosto divisi tra tagliare e mantenere i tassi invariati.

Ci aspettiamo che il presidente Powell tendera' a privilegiare il rischio di ribasso per il mercato del lavoro e spingera' per un altro taglio entro la fine dell'anno.

Probabilmente ci saranno almeno due dissensi da parte dei presidenti regionali della Fed: il governatore Miran potrebbe dissentire a favore di un taglio da 50 punti base, ma ha dichiarato che se fosse il voto decisivo sosterra' un taglio da 25 punti base.

- I pochi dati pubblicati dall'ultima riunione del FOMC suggeriscono che il mercato del lavoro rimane in una fase di bassa assunzione e basso licenziamento, con un leggero aumento degli annunci di licenziamenti ma con livelli ancora bassi di richieste effettive di sussidi di disoccupazione.

L'inflazione rimane al di sopra del target e sembra in aumento, ma al netto dei dazi e' piu' vicina al target della Fed.

- Nel nostro scenario di base, che prevede un taglio di 25 punti base, ci aspettiamo una guidance di tipo restrittivo.

Powell probabilmente sottolineera' che, con l'avvicinarsi dei tassi al livello neutro, il FOMC potra' adottare un approccio piu' cauto e misurato e che, in futuro, la politica monetaria sara' definita con un approccio riunione per riunione. Le proiezioni sui tassi di interesse per il 2026 sono molto disperse, con una mediana piuttosto fragile al 3,375%, che suggerisce un taglio nel 2026 oltre a quello di dicembre, molto piu' restrittivo rispetto alle attuali aspettative di mercato. Ci aspettiamo che la mediana rimanga a quota un taglio, con il rischio restrittivo che possa addirittura escludere tagli per il prossimo anno. Con l'inflazione che rimane al di sopra del target, molti presidenti regionali della Fed sono poco propensi ad abbassare i tassi.

- Il presidente Powell potrebbe aggiornare i piani della Fed per aumentare i livelli delle riserve, che sono scesi ulteriormente verso livelli ampi dopo la riunione di ottobre, anche se riteniamo che un annuncio formale sia piu' probabile nel primo trimestre. La Fed dovra' probabilmente aumentare nuovamente il bilancio avviando a breve acquisti di buoni del Tesoro per la gestione delle riserve, al fine di prevenire pressioni sul mercato dei finanziamenti. Cio' potrebbe essere visto come un 'QE tecnico', ma non si tratta di QE, in quanto non elimina il rischio di durata dal mercato ne' mira a segnalare un orientamento accomodante della politica monetaria.

- Prevediamo che una crescita solida, un'inflazione superiore al target ed un rallentamento del mercato del lavoro aumenteranno le divisioni interne al FOMC e renderanno il 2026 particolarmente impegnativo per i responsabili politici.

I rischi al ribasso per il mercato del lavoro dovrebbero indurre il Comitato a procedere con un ulteriore taglio a dicembre, prima di passare ad un ritmo trimestrale a marzo e giugno per raggiungere un tasso finale compreso tra il 3,0% e il 3,25%. Riteniamo che ci sia il rischio che i tagli della Fed vengano rinviati alla seconda meta' del 2026.

*Senior Economist di Pictet Wealth Management.

"Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

