Pictet AM: mercati globali in fase Goldilocks - PAROLA LA MERCATO

di Fabrizio Santin * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 set - Nel corso dei mesi estivi si sono consolidati i trend gia' emersi in primavera. Negli Stati Uniti gli indici azionari restano sui massimi, sostenuti in particolare dal settore tecnologico. In Europa, le banche hanno mostrato un buon andamento, cosi' come il comparto della difesa, che continua a mantenere un profilo interessante. Sul fronte obbligazionario i rendimenti sono risaliti soprattutto sulle scadenze lunghe, mentre le durate intermedie - attorno alla fascia di medio-termine - sono rimaste piu' stabili. L'oro si e' ulteriormente rafforzato, stabilizzandosi su livelli elevati.

Dal punto di vista politico ed economico, il rumore di fondo legato ai dazi e' diminuito, ma e' emersa una nuova fonte di incertezza: un attacco all'indipendenza della Federal Reserve. Pur formalmente legato a un'indagine su un membro del board, il contesto lascia intravedere una pressione dell'amministrazione per influenzare le scelte di politica monetaria, anche in considerazione del peso crescente della spesa per interessi sul debito pubblico, che rappresenta una quota significativa del deficit federale.

L'inflazione, finora, non si e' trasferita in modo pieno sui prezzi al dettaglio. Le imprese hanno infatti gestito con attenzione i livelli di magazzino e assorbito parte delle pressioni sui margini. Per una valutazione definitiva occorrera' comunque osservare i dati dei prossimi trimestri.

A mitigare le tensioni hanno contribuito l'andamento favorevole dei prezzi dell'energia e il progressivo rallentamento di quelli delle abitazioni e dei canoni di locazione.

