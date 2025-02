Pictet AM: economia Usa, mercati attendisti come la Fed - PAROLA AL MERCATO

di Flora Dishnica* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 feb - Nelle ultime settimane l'attenzione di analisti e mercati si e' focalizzata sull'insediamento di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Questo evento ha suscitato notevole interesse e offre spunti significativi per analizzare le prospettive economiche future. A sole tre settimane dall'inizio della sua amministrazione, abbiamo assistito a una rapida implementazione delle politiche promesse durante la campagna elettorale attraverso un'ondata di ordini esecutivi. Oltre 90 provvedimenti hanno avuto effetto immediato a livello federale. Dei quattro pilastri del nuovo governo - tariffe, freno all'immigrazione, taglio delle tasse e riduzione della spesa, deregolamentazione - stiamo assistendo sia alla combinazione delle prime due (tariffe e immigrazione) che all'avvio della campagna di efficientamento del governo guidata da Musk.

Al momento, molti dei dazi dichiarati sono stati rivisti, ritirati o sospesi in cambio di concessioni da parte dei paesi in questione, soprattutto in tema di immigrazione. Ci aspettiamo che la politica delle tariffe continui nei prossimi mesi, presumibilmente con effetti destabilizzanti sui mercati, ma non necessariamente duraturi, soprattutto se verra' usata come leva di negoziazione. Spesso, dietro alle tariffe ci sono altri obiettivi non sempre coerenti tra loro; ad esempio, se l'obiettivo sara' l'Europa, si potrebbe parlare di aumenti della spesa per la difesa e/o per l'energia, anche in ottica di una futura auspicabile tregua in Ucraina. Un altro tema che presenta diversi possibili sviluppi riguarda l'ambizioso progetto di riduzione della spesa governativa: ad oggi e' stata annunciata una campagna di dimissioni volontarie per i dipendenti federali - gia' differite di otto mesi - insieme all'avvio di un piano per lo smantellamento di molte agenzie governative.

Il potenziale economico di queste misure dipendera' dal loro effettivo esito, consapevoli che si tratta di somme importanti che potrebbero tradursi in minori spese governative. Sul fronte fiscale, l'approccio del nuovo segretario del tesoro Bessent, che ha confermato il piano d'emissione del tesoro (in linea con quello del suo predecessore), e' stato accolto positivamente dal mercato. In una recente intervista, la nuova amministrazione ha sottolineato come non sia interessata alle mosse della Federal Reserve, riconoscendone implicitamente l'indipendenza, preferendo concentrarsi sul livello dei tassi a lungo termine con le linee guida del "3-3-3": un deficit fiscale del 3%, ben al di sotto dei livelli attuali, ottenuto attraverso tagli alla spesa e deregolamentazione, insieme con la produzione (auspicata) di 3 milioni di barili di petrolio in piu' ogni anno per sostenere una crescita annua del 3%. In generale, la riduzione del prezzo dell'energia appare cruciale, per questa amministrazione, dato il suo potere disinflattivo.

Attualmente, Bessent e' considerato la figura piu' credibile all'interno del governo Trump dai mercati finanziari.

Tuttavia, resta incerto chi possa esercitare un'influenza significativa sulle decisioni finali relative alle politiche economiche, specialmente in un contesto in cui l'economia ha continuato a crescere oltre le previsioni anche nel 2024. Il rientro dell'inflazione rimane ad oggi la variabile piu' a rischio, come confermato anche dalla tenuta del mercato del lavoro negli USA, con una crescita occupazionale ancora buona e un tasso di disoccupazione in calo stando alle ultime rilevazioni. Questo mix di dati e avvenimenti conferma l'approccio attendista della Fed, ribadito nell'incontro del 29 gennaio.

*Investment Manager di Pictet Asset Management.

