Phoenix: completa acquisizione di parte degli asset di McKesson

In Italia gruppo potra' contare su Comifar e Admenta (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 nov - Il Gruppo Phoenix annuncia di aver completato l'acquisizione di parte degli asset societari di McKesson Europe a seguito dell'autorizzazione da parte delle autorita' garanti della concorrenza. Il closing dell'operazione e' avvenuto il 31 ottobre 2022. In linea con quanto concordato tra le parti a luglio 2021 - comunica il Gruppo - l'operazione include l'aggregazione delle societa'/attivita' di McKesson in Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Portogallo e Slovenia, oltre alla sede europea, la societa' tedesca "recucare GmbH", e la partecipazione di minoranza nella joint venture Brocacef Groep nei Paesi Bassi. A seguito dell'acquisizione, il Gruppo Phoenix ricorda di essere ora presente in 29 paesi con oltre 45mila dipendenti, 224 sedi nelle aree di business della distribuzione intermedia, oltre 3.200 farmacie proprie e 17mila farmacie partner. In Italia, a seguito dell'operazione, il Gruppo Phoenix potra' cosi' contare su tutti gli asset societari di Comifar e di Admenta. Il Gruppo Comifar in Italia e' composto da 22 unita' distributive, 3 hub, 1.680 dipendenti e serve oltre 12mila clienti, di cui 780 affiliate al network Valore Salute, con circa 22mila consegne giornaliere. Le attivita' di Admenta, con oltre 1.300 dipendenti, comprendono la gestione di 204 farmacie di diverse e importanti citta' del Centro-Nord Italia con il marchio LloydsFarmacia e Farmacia Comunale, a cui si affiancano 13 parafarmacie, 54 Farmacie in franchising e due centri di distribuzione in Lombardia ed Emilia-Romagna che servono oltre 3mila clienti. Phoenix in Italia annuncia che manterra' separate e in continuita' tutte le attivita' e i marchi Comifar (Comifar Distribuzione, Difarma, Spem e Valore Salute) e Admenta (LloydsFarmacia, Farmacia Comunale e FarmAlvarion), sia per quanto riguarda la distribuzione che le farmacie e parafarmacie.

com-San

(RADIOCOR) 02-11-22 11:37:24 (0280)SAN 5 NNNN